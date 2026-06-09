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عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عارف بياناته.. شوبير يشوق جماهير الأهلي لاسم المدير الفني الجديد

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أكد الإعلامي أحمد شوبير أنه يمتلك معلومات كاملة حول هوية المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه على دراية بجميع التفاصيل المتعلقة بالمدرب الذي يستعد لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

جاءت تصريحات شوبير تعليقًا على إحدى التغريدات التي تناولت حالة التكتم الشديد التي تفرضها إدارة الأهلي بشأن ملف المدير الفني الجديد، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة «X» رسالة مقتضبة لكنها أثارت الكثير من الجدل بين جماهير القلعة الحمراء.

وقال شوبير: «عارفه وعارف بياناته وكمان العقد بتاعه»، في إشارة واضحة إلى امتلاكه كافة المعلومات الخاصة بالمدرب المنتظر، رغم عدم إعلان النادي بشكل رسمي عن هويته حتى الآن.

استمرار الغموض داخل الأهلي

وتواصل إدارة الأهلي سياسة السرية في ملف التعاقد مع المدير الفني الجديد، حيث لم تصدر أي بيانات رسمية تكشف عن اسم المدرب أو تفاصيل المفاوضات الجارية، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التكهنات والتقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية.

ترقب جماهيري للإعلان الرسمي

وتترقب جماهير الأهلي الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد، خاصة في ظل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الفريق خلال الموسم المقبل، ورغبة الإدارة في التعاقد مع جهاز فني قادر على قيادة الفريق لتحقيق البطولات المحلية والقارية.

رسالة شوبير تشعل النقاش

وأثارت رسالة شوبير تفاعلًا واسعًا بين جماهير الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن الإعلامي الشهير يمتلك بالفعل معلومات مؤكدة بحكم قربه من الأجواء داخل النادي، بينما رأى آخرون أن تصريحاته تزيد من حالة الترقب والانتظار لحين صدور الإعلان الرسمي من جانب إدارة الأهلي.

ويبقى ملف المدير الفني الجديد أحد أكثر الملفات إثارة للجدل داخل الوسط الرياضي المصري حاليًا، في انتظار الكشف الرسمي عن هوية المدرب الذي سيقود الأهلي في المرحلة المقبلة.

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