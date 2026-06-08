مفاجأة من فايق.. الأهلي يرفض «الكارت الذهبي» في السوبر المصري والأبواب لم تغلق بعد

كشف الإعلامي إبراهيم فايق أن النادي الأهلي طلب عدم المشاركة في بطولة السوبر المصري عبر «الكارت الذهبي»، مؤكدا أن المشهد لا يزال مفتوحا على جميع الاحتمالات.



و كتب إبراهيم فايق عبر فيسبوك:إبراهيم فايق:

الأهلي طلب عدم المشاركة في السوبر المصري بالكارت الذهبي، ووارد الأمور تتغير .

وتتجه الأنظار حاليا نحو النادي الأهلي الذي يجد نفسه خارج قائمة المتأهلين المباشرين رغم كونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس السوبر المصري.

وفقد الأهلي فرصة التأهل المباشر بعد موسم شهد العديد من الإخفاقات المحلية والقارية حيث خرج من سباق الدوري المصري وودع كأس مصر كما فشل في مواصلة مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم ذلك تبقى حظوظ الفريق الأحمر قائمة بقوة في الظهور بالبطولة عبر المقعد المخصص للدعوة الخاصة أو "الكارت الذهبي" خاصة في ظل القيمة التسويقية والجماهيرية الكبيرة التي يمثلها الأهلي للبطولة.