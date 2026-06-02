السوبر المصري يقترب من الاكتمال.. مقعدان محسومان وصراع مشتعل بين المصري وإنبي والأهلي

مع اقتراب الستار من السقوط على الموسم الكروي المصري 2025-2026 بدأت ملامح النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر المصري تتضح تدريجيًا بعدما حُسم مقعدان من أصل أربعة فيما لا تزال المنافسة مشتعلة على المقعدين المتبقيين خاصة بعد اكتمال طرفي نهائي كأس عاصمة مصر.

وشهدت الساعات الماضية تطورًا مهمًا في خريطة المتأهلين إلى السوبر المصري بعدما نجح المصري البورسعيدي وإنبي في حجز مقعديهما بالمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر ليصبح أحدهما على بعد خطوة واحدة من الظهور في البطولة الرباعية المنتظرة.

نهائي يساوي بطاقة السوبر

وتمكن المصري البورسعيدي من قلب المعطيات أمام زد بعدما عوض خسارته ذهابًا بهدف دون رد وحقق الفوز في لقاء العودة بهدف سجله الجزائري منذر طمين قبل أن يحسم التأهل عبر ركلات الترجيح بنتيجة 6-5.

أما إنبي فواصل عروضه القوية في البطولة ونجح في تجاوز وادي دجلة بهدف نظيف حمل توقيع علي محمود ليبلغ الفريق البترولي نهائي كأس عاصمة مصر للمرة الأولى في تاريخه ويصبح على بعد مباراة واحدة من كتابة صفحة جديدة في سجلاته.

وتزداد أهمية المباراة النهائية المنتظرة بين المصري وإنبي كونها لا تمنح اللقب فقط بل تفتح أيضًا أبواب المشاركة في كأس السوبر المصري بعد اعتماد بطل كأس عاصمة مصر ضمن الأندية الأربعة المشاركة في البطولة.

الزمالك وبيراميدز يحسمان المهمة مبكرًا

في المقابل لم ينتظر الزمالك المراحل الأخيرة من الموسم لحجز مقعده في كأس السوبر بعدما ضمن المشاركة بصفته بطل الدوري المصري.

كما تأهل بيراميدز إلى البطولة عقب تتويجه بلقب كأس مصر ليصبح ثاني الأندية التي ضمنت الوجود رسميًا في النسخة المقبلة من السوبر.

وبذلك يتبقى مقعدان فقط أحدهما سيذهب إلى بطل كأس عاصمة مصر بينما يبقى المقعد الأخير رهن قرار اللجنة المنظمة للبطولة والشركة الراعية عبر نظام "الكارت الذهبي" الذي تم تطبيقه خلال النسخ الأخيرة.

الأهلي يترقب القرار المنتظر

وتتجه الأنظار حاليًا نحو النادي الأهلي الذي يجد نفسه خارج قائمة المتأهلين المباشرين رغم كونه صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس السوبر المصري.

وفقد الأهلي فرصة التأهل المباشر بعد موسم شهد العديد من الإخفاقات المحلية والقارية حيث خرج من سباق الدوري المصري وودع كأس مصر كما فشل في مواصلة مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

ورغم ذلك تبقى حظوظ الفريق الأحمر قائمة بقوة في الظهور بالبطولة عبر المقعد المخصص للدعوة الخاصة أو "الكارت الذهبي" خاصة في ظل القيمة التسويقية والجماهيرية الكبيرة التي يمثلها الأهلي للبطولة.

وترددت خلال الأيام الماضية أنباء حول إمكانية اعتذار الأهلي عن المشاركة في السوبر المصري حال توجيه الدعوة له إلا أن مصدرًا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم نفى صحة هذه الأنباء مؤكدًا أن ملف الدعوات لم يُحسم بعد وأن توجيه الدعوة الرسمية سيأتي عقب انتهاء منافسات الموسم الجاري بشكل كامل.

سيناريوهات الحسم

وباتت الصورة الحالية تشير إلى وجود ثلاثة أندية مرشحة لإكمال عقد المشاركين في السوبر المصري؛ الزمالك وبيراميدز وبطل كأس عاصمة مصر إضافة إلى الأهلي الذي ينتظر القرار النهائي بشأن البطاقة الذهبية.

وفي حال حصول الأهلي على الدعوة المنتظرة فإن البطولة ستشهد نسخة استثنائية تجمع أبرز القوى الجماهيرية والفنية في الكرة المصرية وهو ما يمنح الحدث زخماً كبيراً قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقبل الإعلان الرسمي عن قائمة المشاركين يبقى نهائي كأس عاصمة مصر المحطة الحاسمة التالية ليس فقط لتحديد بطل جديد بل لرسم ملامح النسخة المقبلة من كأس السوبر المصري التي تقترب شيئًا فشيئًا من اكتمال عقدها.