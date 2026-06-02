المصري وإنبي على موعد مع اللقب.. رابطة الأندية تحدد موعدا نهائيا لكأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة طه عزت، موعد المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر في نسختها الخامسة.

وتقرر إقامة نهائي البطولة بين المصري البورسعيدي وإنبي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 8 يونيو، على ملعب استاد السويس الجديد.

مواجهة تحديد المركز الثالث

كما تقرر إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين زد إف سي ووادي دجلة في الخامسة مساء اليوم نفسه، على الملعب ذاته.

المصري عبر بركلات الترجيح

وكان المصري قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد تخطي زد إف سي في نصف النهائي، حيث فاز في لقاء الإياب بهدف دون رد سجله اللاعب منذر طمين، قبل أن تحسم ركلات الترجيح بطاقة التأهل لصالح الفريق البورسعيدي بنتيجة 6-5.

إنبي يحسم التأهل أمام وادي دجلة

على الجانب الآخر، نجح إنبي في بلوغ النهائي بعدما تفوق على وادي دجلة بهدف دون مقابل في إياب الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع المصري في صراع التتويج بلقب كأس عاصمة مصر.

صراع على لقب النسخة الخامسة

وتترقب جماهير الفريقين مواجهة قوية على لقب البطولة، في ظل رغبة المصري في إضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، بينما يسعى إنبي لحصد اللقب وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.