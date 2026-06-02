رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2026 على منصة الشهادات العامة

أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2026
أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2026
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم النفى ، أرقام جلوس  الدبلومات الفنية 2026 ، استعدادات لانطلاقها السبت المقبل.

رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2026

رابط أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2026 يمكن الآن الوصول إليه عبر منصة الشهادات العامة على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الرابط التالي:

 https://moe-register.emis.gov.eg/login 

 

 امتحانات الدبلومات الفنية 2026

وكانت قد حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجهات المسموح لها بدخول مقار لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ،  من غير الأعضاء المنتدبين بها بعد التحقق التام من شخصياتهم، على النحو الآتي:

* رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية).
* رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية).
* رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية.
* مدير مديرية التربية والتعليم.
* وكيل مديرية التربية والتعليم
*مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
*مدير عام الإدارة التعليمية.
* اللجان المكلفة بمتابعة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بخطاب معتمد من كلا من (رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية - نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية - رئيس لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية) وذلك بعد التحقق التام من شخصياتهم.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات الجارية بالتعليم الفني بالوزارة والخاصة باعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2026 (صناعي - زراعي - تجارى - فندقي) للدور الأول لعام ٢٠٢٦ ، وبناء علي اعتماد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمواعيد امتحانات الدبلومات الفنية والتي سوف تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٦/٦ حتى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٦/٦/١٨ للامتحانات التحريرية، مما يتطلب متابعة لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2026 للاطمننان على حسن سير الامتحانات وتوافر كافة الأجواء الملائمة للطلاب لتأديتهم الامتحانات في يسر وهدوء، بجانب التأكد على الالتزام بتطبيق ما ورد بالقرارات الوزارية والتعليمات المنظمة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام 2026  


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة مراعاة أن تقوم جميع الفئات السابقة بتسجيل بياناتهم في سجل الأمن على بوابات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 ، وإخطار رئيس لجنة سير الامتحان لمرافقتهم من بوابة المدرسة إلى داخل اللجنة

كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم التواجد الإعلامي داخل مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026، لمراعاة توفير الهدوء للطلاب أثناء المتابعات، على ألا يكون لدي أي من الفئات المذكورة عاليه أية موانع بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

و وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة بعدم السماح نهائيا بالتصوير داخل مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .

