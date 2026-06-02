عقد امتحان البرمجة العملي “الفرصة الثانية”لأولى ثانوي اليوم في 13 محافظة

ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم اليوم عقد امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كويرو (QUREO) ؛ للحصول على شهادة البرمجة الدولية ، وذلك فقط المدارس الثانوية الموجودة في محافظات : الجيزة - الشرقية - الاسكندرية - البحيرة - سوهاج - المنيا - بني سويف - قنا - الاقصر - الاسماعيلية - اسوان - بورسعيد - جنوب سيناء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان العملي للفصل الدراسي الثاني في مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيرو (QUREO)  غداً الأربعاء 3 يونيو 2026 في المدارس الثانوية الموجودة في المحافظات المتبقية : القاهرة - القليوبية - الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ - المنوفية - الفيوم - اسيوط - دمياط - شمال سيناء - البحر الاحمر - السويس - مطروح - الوادي الجديد

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مواكبة التطور التكنولوجي واكتساب مهارات التكنولوجيا الحديثة باعتبارهما ضرورة حتمية فى ظل المتغيرات العالمية ، وإدخال مواد حديثة تلبي متطلبات سوق العمل، وهو ما تسعى الوزارة إلى ترسيخه فى مهارات طلاب الصف الأول الثانوي عبر تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي .


 وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يتم وفق الضوابط المعلن عنها سابقا علما بأنه سيتم موافاة كل مجموعة من المحافظات سالفة الذكر بالمواعيد المبينة بكلمة السر الخاصة بيوم الامتحان لاحقا.

وفي هذا الإطار أعلنت المدارس على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قوائم أسماء الطلاب الذين لهم حق دخول الفرصة الثانية لأداء امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطلاب المتفوقين والمتميزين في مجال البرمجة سيحصلون على فرص للعمل أونلاين مع شركات يابانية، في إطار توجه الوزارة لدعم مهارات التكنولوجيا وربط التعليم بسوق العمل.

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  أن الوزارة تعمل على إعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا، من خلال الاهتمام بتدريس البرمجة وتنمية مهارات الطلاب في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأشار  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة تطوير التعليم والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، بما يساهم في توفير فرص مهنية مستقبلية للطلاب.

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

