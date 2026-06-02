الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

ننشر نص خطاب الشيخ المنشاوي لإعادة تسجيل 32 شريطا من مصحفه بإذاعة القرآن

الشيخ المنشاوي
أحمد سعيد

بدأت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، بث ختمة مرتلة جديدة لفضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ويعود تاريخها إلى الستينيات.

بث ختمة مرتلة جديدة للشيخ المنشاوي بإذاعة القرآن

ومن جانبه، قال إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن الشيخ المنشاوي سجّل مصحفه المرتل الذي نستمع إليه في إذاعة القرآن الكريم عام 1965م على 82 شريطًا، تم اعتمادها والإشادة بها من لجنة الاستماع الموحد برئاسة الدكتور محمد عبد الله ماضي، وعضوية كل من "الشيخ سنوسي أحمد يوسف، الشيخ إبراهيم علي شحاتة، الشيخ عامر السيد عثمان، الشيخ محمود برانق، الشيخ محمد سليمان صالح، المهندس فاروق عامر".

وأضاف رئيس إذاعة القرآن الكريم، أنه رغم اعتماد اللجنة هذه الختمة والإشادة بها، فإن الشيخ المنشاوي رأى أن يستمع إليها بنفسه وأن يعيد تسجيل 32 شريطًا منها، وفيما يلي نص طلبه المرفوع إلى اللجنة:

نص خطاب الشيخ المنشاوي لإعادة تسجيل 32 شريطا من مصحفه المرتل

"السيد المراقب العام للبرامج الثقافية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قمت بالاستماع إلى الختمة المسجلة بصوتي برواية حفص عن عاصم، ورأيت أنه استكمالًا لوجود هذه الختمة بالصورة التي أشعر معها بالكمال المنشود للغرض الذي سجلت من أجله، أن أقوم بإعادة تسجيل الشرائط الموضحة بعد.

 

هذا وستكون الإعادة دون أجر، كما أتعهد باستحضار لجنة المراجعة على حسابي الخاص، فبرجاء التفضل بالموافقة على حجز استوديو لإتمام هذه الإعادات.

وتابع الشيخ المنشاوي: وبالفعل تمت إعادة التسجيلات في المواضع التالية:

-من فاتحة الكتاب حتى الآية (74) من سورة آل عمران.

-من الآية (143) حتى الآية (173) من سورة النساء.

-من الآية (20) من سورة المائدة إلى الآية (82) من سورة الأنعام.

-من الآية (26) من سورة الأعراف إلى الآية (42) من سورة التوبة.

-من الآية (32) من سورة الكهف إلى الآية (110) نهاية السورة.

-من الآية الأولى من سورة مريم إلى الآية (16) من سورة طه.

-من الآية (71) من سورة ص إلى الآية (64) من سورة الزمر.

-من الآية (66) من سورة غافر إلى الآية (54) من سورة فصلت.

-من الآية (33) من سورة محمد إلى الآية (27) من سورة الحديد.

-وأخيرًا، من الآية (6) من سورة الممتحنة إلى الآية (47) من سورة القلم".

واختتم “ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم تذع هذه الأشرطة، والتي تم الوصول إليها من خلال سجل قديم، ورغبةً من إذاعة القرآن الكريم في مد مستمعيها بكل ما هو نادر وجديد، ستذيع لحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بداية من يوم الاثنين القادم 1 يونيو 2026 الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي متضمنة هذه التسجيلات النادرة التي رضيها ضميره وأشادت بها لجنة الاستماع”.

وفي 19 أغسطس 1967م، استمعت اللجنة لهذه التسجيلات المعادة واعتمدتها وأشادت بها كما أشادت بالتسجيلات السابقة.

