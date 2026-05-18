الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

المنشاوي تبحث مع نظيرتها البحرينية تعزيز التعاون في مجالات الإسكان والتنمية

جانب من الاجتماع
آية الجارحي

على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي بالعاصمة الأذربيجانية باكو، تحت عنوان: «إسكان العالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود»، خلال الفترة من 17 إلى 22 مايو 2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سمو الأميرة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة.

وفي مستهل اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات التنمية العمرانية والإسكان، مشيدةً بالتعاون القائم بين البلدين، والدعم المتبادل لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في هذا القطاع الحيوي.

وتناول اللقاء استعراض مذكرتي التفاهم اللتين تم توقيعهما بين الجانبين، وهما: مذكرة التفاهم الخاصة بتشكيل مجلس التخطيط الحضري البحريني المصري، ومذكرة التفاهم في مجال التطوير العقاري، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تفعيل بنود المذكرتين وتحويلها إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التكامل العمراني بين البلدين.

كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجال تنفيذ مشروعات الإسكان والإنشاءات بمملكة البحرين، حيث أكدت المهندسة راندة المنشاوي جاهزية الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، في ضوء ما تمتلكه من خبرات واسعة وقدرات تنفيذية كبيرة في مجالات التشييد والبناء والتنمية العمرانية، لافتةً إلى النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى داخل مصر وخارجها.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم الشراكة مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، ولا سيما بمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل، وتوفير التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التعاون الإقليمي، مشيرةً إلى أن السوق المصرية تمتلك خبرات متراكمة وتجارب رائدة في مجالات التطوير العمراني الذكي والتنمية المستدامة يمكن نقلها وتبادلها مع الجانب البحريني، إلى جانب تبادل التجارب الخاصة بالحوافز والتشريعات الداعمة للتحول نحو المدن المستدامة، والاستفادة من التجارب الناجحة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية.

ومن جانبها، أكدت سمو الأميرة آمنة بنت أحمد الرميحي اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية في مختلف مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، مشيدةً بالتجربة المصرية الرائدة في تنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية، وما حققته من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدةً تطلع الجانب البحريني للاستفادة من الخبرات المصرية وتعزيز التعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات.

وفي ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص وزارة الإسكان المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب البحريني، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

