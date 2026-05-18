"المالية": 5.6 مليار جنيه لسكك حديد مصر بموازنة 2026 /2027

أعلنت وزارة المالية أن إجمالي المبالغ المخصصة للهيئة القومية لسكك حديد مصر قدرت بنحو 6ر5 مليار جنيه في موازنة 2026 /2027.

وأوضحت الوزارة - في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 /2027 - أن تقديرات دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات بلغت نحو 2ر5 مليار جنيه بالموازنة، وذلك في إطار إصلاح الخلل في الهيكل التمويلي لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية.

ولفتت إلى أنه تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة في تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبروتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة.

وأضافت أن دعم الامتيازات والتخفيضات الممنوحة على التذاكر والاشتراكات لبعض الفئات مثل (ذوي الهمم ومصابي الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء ..)، قدر بنحو 975 مليون جنيه منها (125 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، و850 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة الكبرى).

وأوضحت أن ذلك يأتي على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، وفقا للبروتوكولات الموقعة بين وزارة المالية ووزارة النقل في هذا الشأن.

وبلغ الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بمشروع الموازنة الجديدة، 075ر1 مليار جنيه (275 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، و800 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى) بنسبة ارتفاع 2ر13% عن الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض بموازنة العام المالي الحالي 2025 /2026، والبالغة 950 مليون جنيه.

ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجاري والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات، بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأشارت إلى الدعم الممنوح لهيئتي نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجاري المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، حيث بلغت تقديرات دعم نقل الركاب نحو 7ر2 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2026 /2027