رئيس القابضة للمياه: دعم خطط تطوير منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى

رئيس القابضة للمياه يؤكد دعم خطط التطوير.. و«صرف القاهرة» تنفذ مشروعات كبرى لرفع كفاءة المحطات والشبكات

رئيس صرف القاهرة الكبرى: تنفيذ مشروعات تطوير وإحلال وتجديد بأكثر من 1.67 مليار جنيه لرفع كفاءة المحطات الكبرى والشبكات.

في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالاستمرار في تنفيذ خطط تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الصرف الصحي، وتعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين، أكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة القابضة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم خطط الإحلال والتجديد والتطوير بالشركات التابعة، خاصة بالمحطات والشبكات الرئيسية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومواكبة الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية والمشروعات القومية التي تشهدها الدولة.

وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى أن شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تُعد من الشركات الحيوية التي تخدم قطاعًا واسعًا من المواطنين، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التطوير وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة وبرامج التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية، بما يضمن استدامة التشغيل وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

وفى هذا السياق، استعرض المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حجم المشروعات التي نفذتها الشركة ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها تجاوز مليارًا و670 مليون جنيه خلال عامين، في إطار جهود الدولة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأوضح رئيس الشركة أن الأعمال شملت رفع كفاءة محطة معالجة البركة من خلال تنفيذ عدد من الأعمال والمهمات الميكانيكية بتكلفة بلغت 133 مليون جنيه، بما ساهم في دعم كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المصافي الميكانيكية وأحواض فصل الرمال ومنظومة معالجة الحمأة بمحطة عرب أبو ساعد بتكلفة 300 مليون جنيه.

وأضاف المهندس عادل حسن أن الشركة نفذت أعمال إحلال وتجديد للمهمات الكهربائية والميكانيكية بعدد من المحطات الرئيسية بتكلفة تجاوزت 500 مليون جنيه، تضمنت محطة معالجة بلقس، وأعمال الإحلال والتجديد للطلمبات الحلزونية الرئيسية بمحطات القلج والخصوص، بالإضافة إلى تنفيذ شبكات مقاومة الحريق بمحطة السلام الحلزونية، وتطوير صناديق التروس وبوادئ الحركة، بما أسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات التأمين والسلامة.

وأشار إلى تطوير محطة رفع عين شمس، باعتبارها من أقدم محطات الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، حيث تضمنت الأعمال تغيير أربع طلمبات بطاقة 1200 لتر/ثانية للطلمبة الواحدة، إلى جانب إحلال وتجديد البوابات والمصافي الميكانيكية والمحابس، بما يعزز قدرة المحطة على استقبال التصرفات وتحسين الأداء التشغيلي.

وفيما يتعلق بالمحطات الفرعية التي تخدم مختلف أحياء القاهرة، أكد رئيس الشركة تنفيذ أعمال رفع الكفاءة والتطوير بعدد من المحطات الحيوية، من بينها محطة رفع الزمالك، ومحطة رابعة العدوية بمدينة نصر، ومحطة الزهور بالمرج، ومحطة عرب الطوايلة بالمطرية، ومحطة منشية عامر بالمرج، ومحطة الساحل بشبرا، حيث شملت الأعمال تطوير وتحديث المهمات الكهربائية والميكانيكية، بما ساهم في تحسين كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عادل حسن أن الشركة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكات الانحدار بمختلف الأقطار بمعظم أحياء القاهره، تنفيذ 112كم طولي بتكلفه اجماليه 700مليون منها ماتم بالدفع النفقي واخري حفر مكشوف ونفذت الشركه ما يقرب من 57 كيلو مترًا طوليًا بالمنطقة الشمالية بتكلفة بلغت 310 ملايين جنيه، وتنفيذ 39 كيلو مترًا بالمنطقة الشرقية بتكلفة 282 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 3.7 كيلو متر بالمنطقة الغربية بتكلفة 71 مليون جنيه، وتنفيذ 12 كيلو مترًا بالمنطقة الجنوبية بتكلفة 96 مليون جنيه، الأمر الذي ساهم في دعم كفاءة الشبكات واستيعاب الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية.

وأضاف أن الشركة ساهمت كذلك في أعمال تطوير بمنطقة العتبة، شملت تحويلات خطوط الصرف الصحي المتعارضة مع مشروعات مترو الأنفاق بمحطات جمال عبدالناصر والزمالك، فضلًا عن تطوير عدد من الشوارع بالمنطقة الجنوبية، بما يتواكب مع جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية.

وأشار رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى إلى أن الشركة نفذت أعمال تطوير ورفع كفاءة بعدد من منشآتها المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والهوية البصرية، وتحسين بيئة العمل داخل مواقع الشركة، فضلًا عن تطوير منظومة المخازن والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة وبرامج الذكاء الاصطناعي، بما يدعم منظومة العمل ويرفع كفاءة الأداء.

وأكد المهندس عادل حسن اهتمام الشركة بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمختلف القطاعات، بهدف تنمية مهاراتهم الفنية والإدارية، ورفع كفاءتهم بما يتواكب مع أحدث نظم التشغيل والتكنولوجيا الحديثة، الأمر الذى يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف رئيس الشركة أن قطاع السلامة والصحة المهنية يحظى باهتمام كبير، حيث يتم توفير مهمات الوقاية الشخصية وتطبيق إجراءات السلامة داخل مواقع العمل والمحطات، إلى جانب تنفيذ برامج توعية دورية للعاملين، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين واستمرارية التشغيل بكفاءة عالية.

واختتم المهندس عادل حسن تصريحاته مؤكدًا استمرار شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية، بما يدعم استدامة الخدمات ويرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي لخدمة المواطنين بمختلف أنحاء القاهرة الكبرى.