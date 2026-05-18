خالد عبدالغفار يلتقي مدير عام الصحة العالمية لبحث تعزيز التعاون المشترك

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات جمعية الصحة العالمية الـ79 المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الصحة العالمية، واستمرار الجهود المشتركة لتطوير النظم الصحية وتحقيق أهداف الصحة العامة على المستويين الوطني والدولي.

تقدير مصر للدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة

وأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، عن تقدير مصر للدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة في دعم الأمن الصحي العالمي، وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية لمواجهة التحديات والأزمات الصحية، مؤكدًا أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة في بناء قدرات أقوى وأكثر استدامة للرعاية الصحية.