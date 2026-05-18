ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم وهذا ثمن وعيار 21 بالمصنعية

يبحث الكثير من المواطنين والمستثمرين عن سعر الذهب اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب في الصاغة خلال فترة نهاية التعاملات، خصوصًا سعر الذهب عيار 21 الذي يعتبر أكثر المعادن شراءً وإقبالًا من قبل المصريين سواء لغرض الزينة أو الادخار.

وشهد سعر الذهب اليوم حالة من ارتفاع مفاجئ في الأسواق، وسط متابعة مستمرة وحثيثة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق، خاصة مع التغيرات المستمرة في سعر الأوقية عالميًا وحركة العرض والطلب داخل محلات الصاغة، بالإضافة إلى تأثير تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه.



أسعار الذهب اليوم في مصر في نهاية التعاملات

عيار 24 (الأعلى نقاءً)

سجل سعر الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً والأكثر استخدامًا في صناعة السبائك الذهبية، نحو 7,868.5 جنيه للبيع و 7,811.5 جنيه للشراء، بزيادة بلغت 11.43 جنيه، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 0.15%.

عيار 22

كما سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 7,212.75 جنيه للبيع و 7,160.5 جنيه للشراء، بارتفاع قدره 10.48 جنيه، ليواصل المعدن الأصفر مكاسبه المحدودة خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في مصر)

ووصل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا وطلبًا، إلى 6,885 جنيهًا للبيع و 6,835 جنيهًا للشراء، محققًا زيادة بقيمة 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة، وهو ما يجعله محل اهتمام كبير من المقبلين على الزواج والمستثمرين والمدخرين على حد سواء.

عيار 18 (الاقتصادي)

أما سعر الذهب عيار 18 (الأكثر طلبًا في المشغولات الاقتصادية والمتوسطة) فسجل 5,901.5 جنيه للبيع و 5,858.5 جنيه للشراء، بارتفاع بلغ 8.57 جنيه، ليستمر في جذب شريحة كبيرة من المستهلكين الباحثين عن المشغولات الذهبية الاقتصادية ذات التكلفة المنخفضة.



سعر الجنيه الذهب

وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21)، فقد سجل 55,080 جنيهًا للبيع و 54,680 جنيهًا للشراء في ختام التعاملات، مرتفعًا بقيمة 80 جنيهًا، وسط زيادة الإقبال على شراء الجنيهات الذهبية باعتبارها وسيلة مثالية للادخار والاستثمار الآمن وحفظ قيمة المدخرات.

سعر أوقية الذهب عالميًا

وعالميًا، سجلت أوقية الذهب نحو 4,571.99 دولار للبيع و 4,571.65 دولار للشراء، مع تراجع طفيف بنسبة 0.04%، ما يعكس استمرار حالة التذبذب والحركة السريعة في الأسواق العالمية نتيجة التطورات الاقتصادية وحركة أسعار الفائدة الأمريكية ومؤشر الدولار.

توقعات سعر الذهب

يتوقع استمرار حالة التذبذب والحركة غير المستقرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ترقب المستثمرين حول العالم للقرارات الاقتصادية العالمية (خاصة قرارات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) وتأثيرها المباشر على أسعار المعدن النفيس محليًا وعالميًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم في الصاغة

تشهد أسعار سبائك الذهب اليوم في الصاغة اهتمامًا متزايدًا ومتسارعًا من المستثمرين والراغبين في الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع التحركات المستمرة في سعر الذهب اليوم داخل الأسواق، خاصة مع ارتفاع الطلب على السبائك باعتبارها من أفضل وسائل حفظ القيمة والاستثمار الآمن والخالي من المصنعية المرتفعة.

أسعار السبائك شاملة المصنعية

سبيكة وزن 1 جرام: نحو 8,048 جنيهًا شامل المصنعية

سبيكة وزن 2.5 جرام: حوالي 19,847 جنيهًا شامل المصنعية

سبيكة وزن 10 جرامات: نحو 79,110 جنيهات شامل المصنعية

سبيكة وزن 20 جرامًا: نحو 158,180 جنيهًا شامل المصنعية

سبيكة وزن 50 جرامًا: نحو 395,300 جنيه شامل المصنعية

سبيكة وزن 100 جرام: نحو 790,400 جنيه شامل المصنعية

وتظل السبائك الكبيرة (50 جرام، 100 جرام) الخيار المفضل لدى المستثمرين الباحثين عن تقليل تكلفة المصنعية (التي تتناقص نسبيًا كلما زاد وزن السبيكة) وتحقيق عائد استثماري طويل الأجل.



ويأتي ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم بالتزامن مع تحركات سعر الذهب عيار 24، الذي يعد الأساس والمرجع في تسعير السبائك الذهبية داخل سوق الصاغة، حيث أن السبائك تُصنع من الذهب الخالص عيار 24.

كما تتأثر الأسعار بالتغيرات العالمية في سعر الأوقية وحركة الدولار وأسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي في مصر.



سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات

سجل سعر الجنيه الذهب في ختام التعاملات نحو 54,640 جنيهًا للشراء و 54,960 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في بداية التعاملات 54,600 جنيه للشراء و55,000 جنيه للبيع، مع فارق طفيف بين بداية ونهاية اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية

تختلف قيمة المصنعية (والدمغة) المضافة على سعر الذهب اليوم في مصر من محل صاغة لآخر، ومن منطقة إلى أخرى، ومن تاجر إلى تاجر، وذلك وفقًا لنوع العيار، وتصميم المشغولات الذهبية، ومدى تعقيد الصنعة، وشهرة الورشة أو الماركة التجارية، وتتراوح مصنعية الذهب بين 3% و7% من سعر الجرام.