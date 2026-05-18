عيار 21 يسجل 487.. أسعار الذهب في الإمارات اليوم

شهد سعر الذهب في الإمارات اليوم الإثنين 18 مايو 2026، استقراراً ملحوظاً وفقًا لموقع gold price today، وسجل عيار 22 نحو 505.50

استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 547.25 درهما إماراتيا.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 إلى 505.50 درهم إماراتي.

ووصل سعر الذهب عيار 21 لنحو 487.75 درهم إماراتي.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند نحو 416.25 درهم إماراتي.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 3886 درهمًا إماراتيًا.

ووصلت سعر الأوقية في الإمارات نحو 17013.5 درهم إماراتي.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية اليوم نحو 4537.8 دولار.