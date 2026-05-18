اقتصاد

سعر أوقية الذهب في الكويت اليوم الإثنين

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت اليوم الإثنين 18 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين دون مصنعية:

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت اليوم نحو 44.850 دينار كويتي.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت اليوم لنحو 40.100 دينار كويتي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت اليوم حوالي 39.250 دينار كويتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت اليوم نحو 33.6 ديناركويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1395 دينارًا كويتيًا.

سعر الجنيه الذهب في الكويت 

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 313.9 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميًا

سجّلت سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4537.8 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

مهرجان للسيارات الكلاسيكية
الشرقية
منى العمدة
الحسن عادل
