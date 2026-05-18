اليوم.. ضعف المياه ببعض مناطق دمنهور في البحيرة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن تخفيض قدرة تشغيل محطة مياه دمنهور (2) بنسبة 20%، اليوم الاثنين، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال غسيل وتطهير المروق رقم (1) ضمن أعمال الصيانة الوقائية ورفع كفاءة التشغيل.

وعللت الشركة أسباب انخفاض ضغوط المياه اليوم إلى الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وموسم الصيف، وحرصًا على ضمان تشغيل محطات إنتاج المياه بكامل كفاءتها على مدار الساعة دون توقف.

وأوضح، بيان صادر عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، بأنه من المقرر تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحًا اليوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، مما قد يترتب عليه انخفاض ضغوط المياه ببعض مناطق مدينة دمنهور والقرى التابعة لها خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة محطات المياه وضمان استقرار الخدمة خلال فترات زيادة الاستهلاك، بما يسهم في توفير مياه شرب آمنة ومستقرة للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف.



وفي حال الحاجة إلى توفير مياه شرب نقية، يرجى التواصل مع الشركة لتدبير سيارات مياه مجانية بالمناطق المتأثرة عن طريق الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول.



وتتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بخالص اعتذارها للمواطنين عن هذا الإجراء المؤقت، مؤكدة أن هذه الأعمال تستهدف تحسين كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة بأفضل مستوى ممكن.