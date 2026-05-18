مأساة لا تنتهي.. حصيلة شهداء غزة تتجاوز 72 ألفًا وسط كارثة إنسانية
طبيب الأهلي: حالة ييس توروب مطمئنة
تقارير إنجليزية: محمد صلاح كان مستعدا للبقاء في ليفربول بشرط
زعم أنهم يرغبون في توقيع اتفاق.. ترامب للإيرانيين : هل أنتم مجانين
وكيل مجلس النواب: مصر حريصة على دعم الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية
منشور غامض لـ توفيق عبد الحميد يثير قلق الجمهور.. ويسري الفخراني يطالب بدعمه: من حقه نطمئن عليه
عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى
فى حوار لـ صدى البلد.. أحمد كريمة يوضح فضل العشر الأوائل من ذى الحجة وكيفية اغتنامها بالطريقة الصحيحة
وزير الخزانة الأمريكي: نسعى لتوحيد موقف مجموعة السبع ضد تمويل إيران
رئيس النواب الليبي أمام النواب المصري: مصر شعاع الأمل والاستقرار بالمنطقة والداعم لوحدة ليبيا وشعبها
النصر بين صدمة آسيا وضغط الدوري.. هل ينجو "العالمي" من الانهيار في اللحظة الأخيرة؟
موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026
اقتصاد

الرقابة المالية: توعية الشباب استثمار حقيقي في المستقبل لتوسيع السوق

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية
علياء فوزى

زار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جامعة القاهرة الأهلية في إطار جهود الهيئة لتوعية الشباب ونشر الثقافة المالية بين الشباب وطلاب الجامعات،  بعد زيارة وفد من الأساتذة والطلاب برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، إلى مقر الهيئة بهدف التعرف على أنشطتها وصقل الدراسة الأكاديمية.

شهدت الزيارة لقاءً موسعًا مع الطلاب، قدّم خلاله رئيس الهيئة شرحًا مبسطًا ومكثفًا حول دور الهيئة العامة للرقابة المالية واختصاصاتها في الإشراف والرقابة على سوق رأس المال وقطاع التأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي بمختلف صورها، بما يشمل التمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

نشر الثقافة المالية بين الشباب

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تؤمن بأن نشر الثقافة المالية بين الشباب وطلاب الجامعات يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل القطاع المالي غير المصرفي لتوسيع السوق وتشجيع الابتكار، ويُسهم في إعداد جيل أكثر وعيًا وقدرة على اتخاذ قرارات مالية واستثمارية سليمة في ظل تسارع التغيرات التكنولوجية في الأسواق المالية المختلفة.

واستعرض رئيس الهيئة أحدث التطورات في القطاع المالي غير المصرفي المصري، حيث شرح للطلاب طبيعة المشتقات وإيجابيات إدخالها في البورصة، والتطورات التي أعقبت ذلك مثل إطلاق سوق عقود المستقبليات على المؤشر، وقرب تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المُقترضة، وآلية صانع السوق، متوقعًا أن تساهم تلك المستجدات في جذب شرائح أوسع من الشباب إلى الاستثمار في البورصة.

وتحدث رئيس الهيئة عن تنامي اهتمام الشباب بالاستثمار في صناديق المعادن النفيسة (الذهب والفضة) التي حققت أعلى العوائد بين صناديق الاستثمار في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 20% (ربع سنوي) وحرص على توضيح الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة على تلك الصناديق وجميع الأنشطة الأخرى الأكثر حيوية لملايين المصريين، كالتمويل غير المصرفي والتأمين.

وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تطورًا كبيرًا في الأدوات والخدمات والمنتجات المالية، ما يتطلب استمرار جهود التوعية والتأهيل، خاصة في ظل توجه الدولة نحو دعم الشمول المالي والتحول الرقمي وتمكين الشباب من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق المالية المنظمة.

وألقى الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، محاضرة تناول خلالها أنشطتها المختلفة، ودورها في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الاستقرار والكفاءة والشفافية داخل الأسواق، بما يدعم حماية حقوق المتعاملين ويعزز ثقة المستثمرين، مؤكدًا حرص الهيئة على التواصل المباشر مع الطلاب لبناء وعي مالي سليم لدى الأجيال الجديدة، يعزز من قدرتهم على فهم طبيعة الأسواق وآليات عملها.

وأشار عبدالعزيز إلى منصة ومبادرة "Iinvest" التي أطلقتها الهيئة لتعزيز فهم الخدمات والحلول المالية غير المصرفية وتسهيل التعامل معها، من خلال تجربة معرفية غنية وممتعة، تركز على تجارب نجاح مختلفة لشباب المستثمرين، مع التعريف بالأطر التنظيمية والرقابية لمختلف الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة.

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

آخر موعد لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. وحقيقة تمديد المهلة

حريق في منزل بأوسيم وأنباء عن سقوط ضحايا.. صورة

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

رد فعل صادم من سلوت تجاه تصريحات محمد صلاح

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

مأساة أوسيم.. مصرع شقيقين وجارهما في حريق منزل الكوم الأحمر| صور

حقيقة خصم 500 ألف دولار من مستحقات الزمالك لدى كاف

ترامب: رد إيران على المقترح الأمريكي لا علاقة له بأي بنود

تعديلات جديدة في قانون التصالح على مخالفات البناء.. ما الجديد؟

الخارجية الإيرانية: جاهزون للرد على أي خطأ أمريكي

الجدة والأم والحفيدة.. أصالة تثير الجدل بإطلالة شبابية رفقة عائلتها

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

