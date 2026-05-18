الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

8.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير 2026

علياء فوزى

زدات قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 53.2 % خلال يناير 2026.

كشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر خلال يناير من العام 2026، حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 8.5 مليار جنيه خلال يناير 2026 مقارنة بـ5.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بمعدل زيادة 53.2%. 

وارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي في يناير 2026، لنحو  1.2 مليون عميل مقابل 761 ألف عميل خلال نفس الشهر العام السابق له بنمو 61.6 %.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال يناير 2026، بنسبة 25.5 % من إجمالي قيمة التمويلات، ثم السيارات والمركبات بنسبة 15.9%، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 15.4% الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 9.1%، ثم هواتف محمولة بنسبة 8.6% التجارة الإلكترونية 3.6%.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2025

وكشفت هيئة الرقابة المالية أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 96.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2025، مقارنة بـ61.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 57.4%.

وصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال العام  2025، إلى 12 مليون عميل مقابل 4.1 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 189.3%.

1.4 تريليون تمويلات ممنوحة من الجهات غير المصرفية

أظهرت أحدث الإحصائيات التي أجرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيم التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنهاية عام 2025 بلغت نحو 1.4 تريليون جنيه، بما يعادل حوالي 54% من إجمالي التمويلات الممنوحة من القطاع المالي المصري للقطاع الخاص والعائلي والأفراد الطبيعيين.

ويضم القطاع المالي غير المصرفي حاليًا نحو 2,532 شركةً وجهةً خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية تخدم ما يزيد على 64 مليون عميل، حيث تنتشر الشركات والجهات العاملة بالقطاع وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق الأكثر احتياجًا.

