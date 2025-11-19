قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بنمو 176%.. ارتفاع عملاء التمويل الاستهلاكي لـ5.8 مليون عميل في 7 أشهر

علياء فوزى

ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 7 أشهر من العام 2025 بنسبة 175.9%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى يوليو 2025، إلى 5.8 مليون عميل مقابل 2.1 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.

وزادت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 61.6 % خلال الـ 7  أشهر الأولى من العام 2025 الفترة بين (يناير حتى يوليو 2025).

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع إلى 47,419 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025 مقارنة بـ 29.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 61.6%. 

السيارات والمركبات في المقدمة

استحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتى يوليو 2025، بنسبة 17.4 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وجاء في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.1%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 16.9%، وتليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 14.2%،

 وفي المركز الخامسة تأتي الهواتف المحمول بنسبة 5.3 %،  ثم الأثاث وتجهيزات المنازل والتشطيبات المنزلية وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة 61.3 مليار جنيه، مقارنة 47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.


 

