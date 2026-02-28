قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة الكهرباء: الشبكة القومية آمنة ومستقرة
الهلال الأحمر المصري: غرفة العمليات في انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج
بعد ضربات إيران.. توقعات بارتفاع الذهب واضطراب النفط وتحركات مرتقبة للدولار
مشهد مؤثر للطفل أسامة.. تنازل عن جائزة قيمة العمرة بمسابقة نورانيات قرآنية لوالدته
متحدث البترول: المخزونات الاستراتيجية آمنة.. ولدينا خطط متعددة لمواجهة أي تداعيات إقليمية
إيران: أمريكا وإسرائيل تشنان عدوان حرب ضد القانون الدولي
موعد أذان الفجر الأحد 11 رمضان .. اعرف عدد ساعات الصيام
حرائق في برج العرب بالإمارات .. وإعلان من وزارة دفاع الدولة | فيديو
3 في حالة خطيرة| هيئة الطوارئ الإسرائيلية: 21 مصابا حصيلة اليوم الأول للحرب مع إيران
أسامة حسني: الحكم ظلم الأهلي وعلامات استفهام كبيرة على الفار
ترامب يعلن مقتل خامنئي.. ويؤكد: القصف مستمر لتحقيق السلام في الشرق الأوسط
حرائق في تل أبيب بعد سقوط صواريخ إيرانية .. وإصابات بينها حالة خطيرة| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النائب عمرو رشاد: نصر العاشر من رمضان سيظل رمز الإرادة المصرية الصلبة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

وجّه المهندس عمرو رشاد، عضو لجنتي القيم والإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب حماة الوطن، التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أشرف سالم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى رجال القوات المسلحة والشعب المصري، بمناسبة ذكرى نصر العاشر من رمضان.

وأكد رشاد أن نصر العاشر من رمضان سيظل ملحمة خالدة أعادت للوطن كرامته وعزته، وسجلًا مضيئًا في تاريخ الأمة المصرية والعربية، حيث سطر أبناء القوات المسلحة ومعهم الشعب المصري أروع نماذج التضحية والفداء وحب الوطن.

وأضاف أن الجيش المصري قدّم في هذا اليوم درسًا عسكريًا واستراتيجيًا أذهل العالم، ولا تزال خططه تُدرّس في كبرى الأكاديميات العسكرية، بعدما حطم أسطورة العدو وأوهامه، وأثبت أن إرادة الشعب المصري عصية على الانكسار، لا تلين ولا تعرف المستحيل.

وأشار إلى أن العاشر من رمضان لم يكن انتصار معركة فحسب، بل تجسيدًا لأسمى معاني العزة والكرامة، حيث امتزجت دماء الشهداء بتراب سيناء، لتصبح كل حبة رمل شاهدًا على بطولة، وكل شبر أرض حكاية فداء.

وأوضح أن هذا النصر لم يكن وليد لحظة عابرة، بل ثمرة تخطيط دقيق وإعداد طويل وصبرٍ استثنائي، جسّد وحدة وطنية صلبة جمعت المصريين على قلب رجل واحد خلف هدف استعادة الأرض وصون الكرامة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالدور الوطني الذي تضطلع به القوات المسلحة، مؤكدًا أنها لا تكتفي بحماية حدود الوطن وصون أمنه القومي، بل تخوض في الوقت ذاته معركة البناء والتنمية، مساهمةً في ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مجلس الشيوخ البرلمان لجنة القيم عمرو رشاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

سعر الجنيه الذهب

زاد 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

الاهلي

توروب: إهدار الفرص كلمة السر أمام زد اليوم

الاهلي

فضل : أداء الأهلي لم يكن مقنعًا أمام زد ولم يرتقِ إلى مستوى المنافسة

الاهلي

أمير هشام يهاجم توروب : مدرب بدون أي ابتكار

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد