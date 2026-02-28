برلماني: مصر تحاول كبح جماح التصعيد بالمنطقة ودبلوماسية اللحظة الأخيرة السبيل الوحيد للنجاة

أعلن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، عن تأييده الكامل للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وأضاف “سليمان”، في بيان، أن استخدام الخارجية المصرية لمصطلحات مثل انزلاق المنطقة إلى حالة من الفوضى الشاملة وتداعيات كارثية يُعبر عن قلق حقيقي من انهيار منظومة الدول الوطنية؛ فمصر تدرك أن الحلول العسكرية في هذا الصراع تحديداً لن تنتج منتصرًا، بل ستنتج دمارًا مشتركًا.

وأوضح أن تشديد مصر على أن الحلول العسكرية لن تفضي سوى إلى المزيد من العنف هو دعوة للعقلانية؛ فمصر تحاول كبح جماح التصعيد عبر تذكير كافة الأطراف بأن تكلفة الحرب ستكون أعلى بكثير من أي مكاسب سياسية متوقعة، وأن دبلوماسية اللحظة الأخيرة هي السبيل الوحيد للنجاة.

ولفت وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إلى أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية يضع النقاط على الحروف؛ فهو يرفض العدوان الإيراني على الدول العربية بوضوح، وفي الوقت نفسه يُحذر من الانجرار خلف سيناريوهات عسكرية ستدفع المنطقة ثمنًا باهظًا لها.

وأكد أن الحرب الأمريكية-الإيرانية تُعد واحدة من أكثر الصراعات تعقيدًا في التاريخ الحديث، موضحًا أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية؛ فإما الذهاب نحو طاولة حوار كبرى تضمن حقوق الجميع وسيادتهم، أو الانزلاق نحو فوضى لن يستطيع أحد، مهما بلغت قوته احتواء نتائجها.