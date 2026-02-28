طولها 2 كيلو متر.. أطول مائدة إفطار جماعية بدهب تضم أجانب ومسيحيين بجانب المسلمين

شهدت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، ليوم السبت، انطلاق الحدث السنوي الخاص بإقامة أطول مائدة إفطار جماعي بطول يصل إلى أكثر من 2 كيلومتر بالممشى السياحي، بالتنسيق بين المحافظة وبعض رجال الأعمال بالمدينة، وتحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمشاركة عدد كبير من السائحين الأجانب وأهالي المدينة.



وقال محمد الغنام، أحد القائمين على المائدة، إنه يجري إقامة المائدة للعام العاشر على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث ينظره أهالي المدينة والسائحين في من رمضان كل عام، وسط أجواء من البهجة، ويشارك فيه جميع المطاعم والكافيهات التي تقع على الممشى.



وأوضح "الغنام"، أنه جرى إعداد كميات كبيرة من الوجبات تكفي لأكثر من 4 آلاف شخص، والعصائر، والتمور، وزجاجات المياه، خاصة أن المائدة تستقبل أسر كاملة من أهالي المدينة، بجانب مشاركة واسعة من السائحين من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بأجواء رمضان التي تبهرهم كافة طقوسها.



وأضاف حمدي غزالة، من المشاركين في إعداد المائدة، إن هذه المائدة تعد من أبرز الفعاليات الرمضانية التي ينظرها الأهالي والسائحين كل عام، للابتهاج بالشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه تعكس مدى التكاتف والمحبة والتلاحم بين أفراد المجتمع المصري لدى السائحين.



وأعرب السائحين المتواجدين على المائدة، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الأجواء الرمضانية المبهجة، التي تظهر عادات وتقاليد المسلمين خلال شهر رمضان، ومدى قوة التلاحم بين أطياف المجتمع المصري خاصة أنه يشارك ويجلس على المائدة مسلمين ومسيحيين في أجواء من المحبة.



وأكدوا أنهم ينظرون هذه اللحظات منذ الصباح، لمعايشة حالة روحانية مبهجة، وسط أهالي يقومون بالترحيب بهم على مائدة إفطار جماعية.



فيما أكد أهالي المدينة أنهم ينتظرون هذا اليوم كل عام، لما يضمنه من أجواء رمضانية فريدة، ترسخ قيم المحبة والتعايش، والتعاون الذي يظهر بين الجميع من خلال حرصهم على المشاركة في تجهيز المائدة.



وحرص محافظ جنوب سيناء، على تقديم التهنئة للقيادة السياسية، ومواطني محافظة جنوب سيناء، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مشيدًا بدور القائمين على مائدة الإفطار، وحرصهم على تجميع أهالي المدينة بجميع أطيافها على مائدة واحدة، مما يسهم في ترسيخ قيم المودة والتسامح والتعايش في سلام.