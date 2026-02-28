قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق قوي من أحمد موسى على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران| بث مباشر
أحمد موسى: الضربة الأمريكية الإسرائيلية لا علاقة لها بالنووي الايراني وهدفها إسقاط النظام الايراني
أحمد موسى: محدش عارف خامنئي عايش ولا لا وإسرائيل بتقول إنه مات
سفارة مصر بالدوحة تهيب بالمصريين الالتزام بتعليمات السلامة في ضوء التطورات الإقليمية
قرب على 10 آلاف جنيه.. تأثيرات الحرب الإسرائيلية على الجنيه الذهب مساء اليوم28-2-2026
ترامب: إيران ستحتاج سنوات للتعافي من الهجوم
سمسم شهاب يفتح النار على شباب المهرجانات: بنشوف مهازل وهرتلة
30 دقيقة.. زد يتقدم على الأهلي بهدف ميسي في الدوري
وزارة الصحة الكويتية تعلن استقبال 12 حالة إصابة جراء الضربات الإيرانية
زعيم كوريا الشمالية يقدم هدية قاتلة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين
1500 جنيه .. العمل تحدد الفئات المستحقة وطريقة الحصول على المنحة
عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طولها 2 كيلو متر.. أطول مائدة إفطار جماعية بدهب تضم أجانب ومسيحيين بجانب المسلمين

إفطار العاشر من رمضان على ممشي دهب
إفطار العاشر من رمضان على ممشي دهب
ايمن محمد

شهدت مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، ليوم السبت، انطلاق الحدث السنوي الخاص بإقامة أطول مائدة إفطار جماعي بطول يصل إلى أكثر من 2 كيلومتر بالممشى السياحي، بالتنسيق بين المحافظة وبعض رجال الأعمال بالمدينة، وتحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بمشاركة عدد كبير من السائحين الأجانب وأهالي المدينة.


وقال محمد الغنام، أحد القائمين على المائدة، إنه يجري إقامة المائدة للعام العاشر على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا الحدث ينظره أهالي المدينة والسائحين في من رمضان كل عام، وسط أجواء من البهجة، ويشارك فيه جميع المطاعم والكافيهات التي تقع على الممشى.


وأوضح "الغنام"، أنه جرى إعداد كميات كبيرة من الوجبات تكفي لأكثر من 4 آلاف شخص، والعصائر، والتمور، وزجاجات المياه، خاصة أن المائدة تستقبل أسر كاملة من أهالي المدينة، بجانب مشاركة واسعة من السائحين من مختلف جنسيات العالم، للاستمتاع بأجواء رمضان التي تبهرهم كافة طقوسها.


وأضاف حمدي غزالة، من المشاركين في إعداد المائدة، إن هذه المائدة تعد من أبرز الفعاليات الرمضانية التي ينظرها الأهالي والسائحين كل عام، للابتهاج بالشهر الكريم، مشيرًا إلى أنه تعكس مدى التكاتف والمحبة والتلاحم بين أفراد المجتمع المصري لدى السائحين. 


وأعرب السائحين المتواجدين على المائدة، عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الأجواء الرمضانية المبهجة، التي تظهر عادات وتقاليد المسلمين خلال شهر رمضان، ومدى قوة التلاحم بين أطياف المجتمع المصري خاصة أنه يشارك ويجلس على المائدة مسلمين ومسيحيين في أجواء من المحبة.


وأكدوا أنهم ينظرون هذه اللحظات منذ الصباح، لمعايشة حالة روحانية مبهجة، وسط أهالي يقومون بالترحيب بهم على مائدة إفطار جماعية.


فيما أكد أهالي المدينة أنهم ينتظرون هذا اليوم كل عام، لما يضمنه من أجواء رمضانية فريدة، ترسخ قيم المحبة والتعايش، والتعاون الذي يظهر بين الجميع من خلال حرصهم على المشاركة في تجهيز المائدة.


وحرص محافظ جنوب سيناء، على تقديم التهنئة للقيادة السياسية، ومواطني محافظة جنوب سيناء، ورجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مشيدًا بدور القائمين على مائدة الإفطار، وحرصهم على تجميع أهالي المدينة بجميع أطيافها على مائدة واحدة، مما يسهم في ترسيخ قيم المودة والتسامح والتعايش في سلام.

جنوب سيناء اطول مائدة دهب العاشر من رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

لجنة الشئون العربية بالصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الزملاء العاملين في الخليج

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يشاركان العاملين بشركة التوزيع إفطارهم الجماعي.. صور

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز تحكم غرب الإسكندرية للتوزيع

بالصور

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

بعد وفاة نجم شهير.. لماذا يرتفع سرطان القولون بين الشباب؟

سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون
سبب إرتفاع الإصابة بسرطان القولون

الأرض المحروقة.. تعرف على أبرز القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط

الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية
الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران- صورة تعبيرية

فيديو

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد