أخبار العالم

ردا على أخبار مصرع المرشد.. مدير مكتب خامنئي: إسرائيل تلجأ لسلاح الحرب النفسية

القسم الخارجي

قال مدير مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إن ما يتم تداوله بشأن مقتله يأتي في إطار حرب نفسية تقودها إسرائيل لزعزعة الاستقرار الداخلي"، داعياً الإيرانيين إلى "التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات".

جاءت هذه التصريحات عقب ما نقلته القناة 13 عن مسئول إسرائيلي رفيع، زعم فيه أن المرشد الأعلى الإيراني قتل خلال هجوم جوي واسع نفذ بالتنسيق بين إسرائيل والولايات المتحدة ضمن عملية أُطلق عليها اسم "زئير الأسد".

ونفت مصادر رسمية في إيران صحة هذه المزاعم، معتبرة أن الهدف منها رفع معنويات الداخل الإسرائيلي والتأثير على الجبهة الإيرانية". 

وأكدت أن القيادة العليا على تواصل دائم مع المؤسسات العسكرية والسياسية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العملية بأنها "مذهلة"، مشيراً إلى أنها “ستغير موازين القوى في المنطقة”. 

 وحذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من "مغبة استمرار العدوان"، داعياً إلى وقف الهجمات وفتح قنوات دبلوماسية لتجنب اتساع رقعة الصراع.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

