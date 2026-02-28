قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأحد.. أمطار تضرب القاهرة والمحافظات وصقيع يهدد مزروعات سيناء
العراق.. إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موقع عسكري بقاعدة عسكرية في ذي قار
1 - 1.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام زد بالدوري
على الهواء .. أحمد موسى يسلم جوائز برنامج نورانيات قرآنية لأول 10 فائزين برحلات عمرة
محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد
فرنسا من مجلس الأمن: إيران مطالَبة بالالتزام.. ومستعدون لحماية دول المنطقة
محمد كمال: أيام صعبة في المنطقة.. وإغلاق هرمز قد يشعل أسعار النفط عالميا
جوتيريش يحذر: اتساع العمل العسكري يهدد المنطقة.. والعالم بحاجة لوقف فوري لإطلاق النار
أحمد زاهر:اللهم احم أهلنا في الخليج وانصرهم يارب
الهلال الأحمر الإيراني: 200 قتيل و700 جريح في هجمات إسرائيل
لجأت إلى الأجواء المصرية .. هروب جماعي للطائرات من أجواء القصف بالمنطقة
1-1.. تريزيجيه يدرك التعادل للأهلي في مرمى زد بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد

جانب من الحفل
جانب من الحفل
محمد عبد الفتاح

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان المجيدة ، والذى أقيم بمسجد الطابية عقب صلاة العشاء والتراويح ، وسط حضور رسمى وشعبى يعكس مكانة هذه المناسبة الوطنية الخالدة فى وجدان المصريين. 

وحضر الإحتفال الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والعميد أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكرى ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، إلى جانب القيادات العسكرية والدينية والأكاديمية والتنفيذية بالمحافظة. 

وتضمنت فعاليات الإحتفال كلمات لوكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية ، والتى أكدوا فيها على أن ذكرى العاشر من رمضان تمثل محطة مضيئة فى سجل البطولات المصرية ، وتجسد معانى الصبر والإيمان والعمل ، مستلهمة روح الإنتصار من نفحات الشهر الكريم ، وأن إنتصارات الأمة فى شهر رمضان المبارك ، وفى مقدمتها غزوة بدر الكبرى وصولاً إلى ملحمة العبور العظيم فى حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزاً للفداء والتضحية حيث ضرب رجال القوات المسلحة أروع أمثلة الشجاعة والبسالة ليستعيدوا الأرض والكرامة.

العاشر من رمضان 

ويحققوا لمصر أعظم إنتصارات شهدها التاريخ الحديث ، وجسدوا أسمى معانى الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته ، كما رسخوا قيم الإنتماء والولاء ، وسوف تستمر الدولة المصرية بقيادتها السياسية تمضى بخطى ثابتة نحو إستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأختتمت فعاليات الإحتفال بفقرة من الإبتهالات الدينية للشيخ الشاذلى طلحة ، والتى أضفت أجواء روحانية مميزة لتؤكد أن إنتصارات العاشر من رمضان ستظل عنواناً للفخر والعزة ، ورمزاً خالداً لقوة الإرادة المصرية عبر العصور .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

تموين

كيفية الاستعلام عن منحة التموين 800 جنيه

صواريخ ايران

عاجل | رويترز: دوي انفجار في دبي ووفاة مقيم في أبوظبي

الحرب على إيران

حرب الإقليم الكبرى.. ماذا حدث في إيران

سعر الذهب

بسبب الحرب على إيران.. 425 جنيها ارتفاعا في سعر الذهب مساء اليوم

ترشيحاتنا

المتهمين

بسبب الميراث .. مشاجرة بين 4 أشقاء بالشرقية

حريق بمنزل

حريق بأحد المنازل بالدقهلية دون خسائر في الأرواح

المتهمين

بسبب ركنة سيارة .. القبض على شخصين تعديا على فرد أمن بالضرب داخل كومبوند بالقاهرة

بالصور

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض.. وصفة اقتصادية مقرمشة

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض
طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

مسلسل توابع الحلقة 11 .. ريهام حجاج تخبر ابنتها بطلاقها من محمد علاء

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

ما الطريقة الصحية والأفضل لطهي السالمون؟.. خبراء يكشفون المفاجأة

لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟
لماذا يعتبر السلمون “سوبر فود”؟

وائل جسار يتألق في حفل خيري بالقاهرة وسط حضور نجوم الفن

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

فيديو

إيناس الليثي

صدمة للوسط الفني.. رحيل مفاجئ لإيناس الليثي

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد