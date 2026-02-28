محافظ أسوان يشهد احتفال الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بمسجد الطابية.. شاهد

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة ، شهد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إحتفال مديرية الأوقاف بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان المجيدة ، والذى أقيم بمسجد الطابية عقب صلاة العشاء والتراويح ، وسط حضور رسمى وشعبى يعكس مكانة هذه المناسبة الوطنية الخالدة فى وجدان المصريين.

وحضر الإحتفال الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، والعميد أحمد عبد الحافظ قائد قطاع أسوان العسكرى ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، إلى جانب القيادات العسكرية والدينية والأكاديمية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات الإحتفال كلمات لوكيل وزارة الأوقاف ، والدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية ، والتى أكدوا فيها على أن ذكرى العاشر من رمضان تمثل محطة مضيئة فى سجل البطولات المصرية ، وتجسد معانى الصبر والإيمان والعمل ، مستلهمة روح الإنتصار من نفحات الشهر الكريم ، وأن إنتصارات الأمة فى شهر رمضان المبارك ، وفى مقدمتها غزوة بدر الكبرى وصولاً إلى ملحمة العبور العظيم فى حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزاً للفداء والتضحية حيث ضرب رجال القوات المسلحة أروع أمثلة الشجاعة والبسالة ليستعيدوا الأرض والكرامة.

العاشر من رمضان

ويحققوا لمصر أعظم إنتصارات شهدها التاريخ الحديث ، وجسدوا أسمى معانى الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته ، كما رسخوا قيم الإنتماء والولاء ، وسوف تستمر الدولة المصرية بقيادتها السياسية تمضى بخطى ثابتة نحو إستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأختتمت فعاليات الإحتفال بفقرة من الإبتهالات الدينية للشيخ الشاذلى طلحة ، والتى أضفت أجواء روحانية مميزة لتؤكد أن إنتصارات العاشر من رمضان ستظل عنواناً للفخر والعزة ، ورمزاً خالداً لقوة الإرادة المصرية عبر العصور .