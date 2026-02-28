التعامل الفورى مع الأعطال.. محافظ أسوان يتابع ميدانياً إصلاح كسر خط مياه بمنطقة البركة

فى إستجابة ميدانية فورية تعكس المتابعة الدقيقة والإهتمام المباشر بشكاوى المواطنين ، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذى تعرض له خط مياه الشرب الرئيسى بقطر 4 بوصة بشارع خلفأحد فنادق منطقة البركة وذلك للوقوف على جهود الإصلاح وضمان سرعة عودة الخدمة فى خلال ساعتين .

وشدد المحافظ على القيام بمواصلة شفط وكسح المياه المتدفقة بالشارع لتسهيل حركة المترددين على الشارع.

جهود

وكلف المحافظ بأن تتم أعمال الإصلاح وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة بما يضمن إنتظام ضخ المياه للمواطنين دون أى تأثيرات سلبية ، مع تقليل فترة الإنقطاع لأقصى درجة ممكنة .

وأكد محافظ أسوان على أن التعامل الفورى مع الأعطال الطارئة يأتى فى إطار توجيهات الدولة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين ، وأن المحافظة تتابع على مدار الساعة أى بلاغات تتعلق بالمرافق الأساسية لضمان سرعة الإستجابة وتحقيق الإستقرار الخدمى .