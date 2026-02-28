أبرزها تمكين المرأة سياسيا… لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة القادمة

عقدت لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة رشا مهدي، مقررة اللجنة، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

ناقش الاجتماع مقترح البرنامج التدريبي الذى يستهدف مقررات ومقررات مناوبات فروع المجلس بالمحافظات، وذلك في إطار تنفيذ تدريبات استراتيجية تستهدف تمكين المرأة في المحور السياسي، وتعزيز قدراتها القيادية، ودعم دورها في تمثيل المجلس على المستوى المحلي.

كما تم مناقشة عدد من القضايا التشريعية والمجتمعية المرتبطة بتمكين المرأة وحماية الأطفال والأسرة، والتحول الرقمي، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.