مطبخ قومي المرأة يجهز 350 وجبة إفطار رمضاني في كفر الشيخ| صور

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها»، وذلك تحت رعاية المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وتمكنت المبادرة بإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، من إنتاج 350 وجبة غذائية طازجة، جرى توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى الكفر الشرقي والزعفران وكوم الحجر التابعة لمركز الحامول.

ويأتي هذا النشاط كثمرة للتعاون الوثيق بين المجلس القومي للمرأة وكل من وزارة الأوقاف ومؤسسة "حياة كريمة"، بهدف توحيد جهود الدولة في ملف الحماية الاجتماعية وتعزيز مظلة الدعم المقدم للفئات الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة أماني شاكر، أن هذه المبادرة لا تكتفي بتقديم المساعدات الغذائية، بل تركز بشكل أساسي على تدريب السيدات على مهارات الطهي الاحترافي وإدارة الإنتاج الغذائي وفق معايير الجودة وسلامة الغذاء.