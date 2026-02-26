محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء مركز التنمية الشبابية بسخا شرق مدينة كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل والوقوف على نسب التنفيذ وتسريع وتيرة الإنجاز، وإزالة أي معوقات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن المركز يضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والخدمية، تشمل حمام سباحة أوليمبي، مبنى إداري، ومبنى الأنشطة، ومبنى تغيير الملابس، وملعبين خماسي كرة قدم "نجيل صناعي" و ملعبين أكليرك متعدد، مضمار حول الملاعب الخماسية والأكلريك و ملعب بادل كورت، ملعب تنس أرضى، صالة جيم، ومبنى كافتريا طرح إستثماري، منطقة لاند سكيب، بالإضافة إلى مبنى قائم ذو طابع أثري ومباني رياضية خدمية.

أكد محافظ كفر الشيخ أن المشروع يأتي في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية والشبابية، وتهيئة بيئة متكاملة تتيح للشباب ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، ويدعم الجهود المجتمعية لتعزيز الصحة البدنية والنشاط الاجتماعي، ليكون المركز ركيزة هامة في خدمة أهالي المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.