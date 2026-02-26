بطول 630 مترًا.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إنشاءات كوبري سخا العلوي| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال إنشاء كوبري سخا العلوي الجديد بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات وتسريع وتيرة الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن كوبري سخا الجديد يمتد بطول 630 مترًا ويضم 6 حارات مرورية في الاتجاهين بعرض إجمالي 20 مترًا، ويربط غرب مدينة كفر الشيخ في اتجاه محلة موسى بشرق المدينة أعلى مزلقان السكة الحديد، كما يربط محاور عاصمة المحافظة بالطريق الحر (طنطا – كفر الشيخ).

وقال إن المشروع يعد محورًا مروريًا حيويًا يسهم في نقل حركة النقل الثقيل خارج المدينة، ويقلل الكثافات المرورية، ويعزز انسيابية الحركة، ويضمن سهولة تنقل المواطنين والمركبات مع تعزيز عوامل الأمان.

وأضاف محافظ كفر الشيخ أن المشروع يُنفذ تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والكباري وتحسين السيولة المرورية داخل المدن، معربًا عن شكره للفريق كامل الوزير، وزير النقل، على دعمه المستمر لمشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظة.

وشدد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الإنشائية، والمتابعة اليومية لمعدلات الأداء وفق الجدول الزمني، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة من المشروع في خدمة المواطنين وحركة النقل بالمحافظة.