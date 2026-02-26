محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد مستشفى قلين التخصصي من GAHAR

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، حصول مستشفى قلين التخصصي على الاعتماد الكامل وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua).

أضاف محافظ كفر الشيخ أن الاعتماد يأتي ضمن الجهود المستمرة لتوسيع نطاق الاعتماد في المرحلة الثانية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعزز مستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة لأهالينا بالمحافظة، مؤكدًا الدور المحوري للرعاية الصحية الأولية باعتبارها القاطرة الأساسية لنجاح المنظومة الطبية وتقديم خدمات طبية متقدمة لأهالينا.