محافظ كفر الشيخ يعلن نتائج التقييم الشهري للمراكز والمدن لشهر فبراير 2026

أعلن المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر فبراير الجاري 2026، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى الأداء التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمنظومة العمل المحلي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، ونورا سمير، مدير إدارة المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

أشاد محافظ كفرالشيخ بدور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، وهيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، لجهودهما في تحقيق أداء متميز أسهم في حصول مركز دسوق ومدينة مصيف بلطيم على المركز الأول ضمن التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن، مشيدًا بما حققاه من تقدم ملحوظ في ملفات العمل التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى منحهم مكافأة التميز تقديراً لجهودهم

أوضح محافظ كفرالشيخ أن عملية التقييم تتم وفق معايير دقيقة تشمل متابعة ملفات «شكاوى المواطنين» و«التصالح» و«التقنين» و«النظافة»، إلى جانب «المتغيرات المكانية» وإزالة التعديات، ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، و«الإيرادات» و«غرف العمليات».

كما تشمل معايير التقييم ملفات «الإنارة والإشغالات والإعلانات»، وكفاءة «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ مشروعات «الخطة الاستثمارية»، فضلًا عن «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحلات»، وغيرها من الملفات، بهدف تعزيز كفاءة العمل الميداني وتحقيق الانضباط الإداري، مشيدًا بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين لما بذلوه من جهد مخلص لتحقيق أعلى النتائج.

أكد محافظ كفرالشيخ أن الهدف من التقييم لا يقتصر على ترتيب المراكز والمدن، بل يهدف إلى تحفيز روح التنافس الإيجابي وتشجيع القيادات المحلية على تحقيق مزيد من الإنجاز الميداني لخدمة المواطنين، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة للأداء التنفيذي ومحاسبة واضحة وفق معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، في إطار رؤية الدولة لبناء جهاز إداري كفء يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.