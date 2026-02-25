محافظ كفر الشيخ: لجنة دائمة لتقييم ملف النظافة كل 15 يومًا| صور

ترأس المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، المجلس التنفيذي للمحافظة، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات التنفيذية والخدمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب استعراض آليات تسريع وتيرة التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية في المدن والقرى، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية، ونورا سمير، مدير إدارة المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.

ناقش المجلس عددًا من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات، ودفع جهود التنمية المتكاملة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن ملف النظافة يحظى بمتابعة شخصية يومية، مع وجود لجنة دائمة للتقييم كل 15 يومًا، وتكثيف برامج التوعية، بكافة مدن وقري المحافظة، موضحًا أن هناك خطة متكاملة تشمل حصر العمالة والمعدات، ووضع جداول زمنية للحملات، بما يسهم في القضاء على التراكمات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة تعود بالنفع على المواطن.