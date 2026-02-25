قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يضع عمر مرموش كخيار بديل بجانب ألفاريز وهالاند في الصيف المقبل
بعد مأساة غرق الطلاب في شاطئ أبو تلات.. تأييد حبس رئيس أكاديمية وهمية 3 سنوات
تأجيل محاكمة إعلامي متهم بسب وقذف الفنانة بدرية طلبة لجلسة 25 مارس
أستراليا تدرس منع دخول إسرائيلي لتحريضه على إبادة الفلسطينيين بغزة
ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث
هامة وتاريخية.. رئيس وزراء الهند يزور الأراضي المحتلة
ننشر حيثيات حكم جنايات دمنهور على طالب جامعي استدرج فتاة وتعدى عليها تحت تأثير المخدر
الصين تدعو الولايات المتحدة إلى الالتزام بتعليق التجارب النووية
إنفانتينو يؤكد: كأس العالم 2026 ستُقام في المكسيك رغم أعمال العنف
بث مباشر.. الجامع الأزهر يحتفل بمرور 1086 عاما على تأسيسه
ما بين الدراما والحقيقة.. وفاة والد مي عمر بعد ساعات من موت أبيها في "الست موناليزا"
وزير الخارجية: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: الأزهر منارة الوسطية ورمز الاعتدال عبر التاريخ

رئيس جامعة كفر الشيخ خلال الاحتفالية
رئيس جامعة كفر الشيخ خلال الاحتفالية
محمود زيدان

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، الاحتفالية السنوية لتأسيس الجامع الأزهر الشريف لعام 1447هـ - 2026م، والتي أُقيمت بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ، بمناسبة مرور (1086) عامًا على تأسيسه في “7 رمضان 361هـ - 21 يونيو 972م”.

جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة في هذه المناسبة العطرة تعكس عمق الروابط التاريخية والعلمية بين الجامعة والأزهر الشريف، باعتباره منارة العلم الوسطى وحصن الأمة الفكري عبر العصور، مشيرًا إلى أن الأزهر يمثل رمزًا للتسامح ومنبرًا عالميًا لنشر الفكر المعتدل.

كما تقدم الدكتور يحيى عيد بخالص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولعلماء الأزهر الشريف وجموع الحضور، بمناسبة ذكرى تأسيس الجامع الأزهر وشهر رمضان المبارك.

 وقال رئيس الجامعة إن الأزهر سيظل منارة إشعاع علمي وروحي، وركيزة أساسية في تشكيل الوعي الوطني وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات العلمية والثقافية والمجتمعية، وتنظيم الندوات والبرامج التوعوية التي تسهم في بناء الإنسان المصري وفق رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم مؤسسات نشر الفكر المستنير ومواجهة التطرف.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا مجرد مؤسسة تعليمية، بل كان ولا يزال قوة ناعمة لمصر في الداخل والخارج، ومنبرًا عالميًا للحوار بين الثقافات، وحارسًا أمينًا للهوية المصرية العربية الإسلامية، مؤكدًا اعتزاز جامعة كفر الشيخ بالمشاركة في هذه المناسبة التي تُجسد عراقة الدولة المصرية وريادتها الدينية والعلمية.

