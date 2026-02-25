رئيس جامعة كفر الشيخ: الأزهر منارة الوسطية ورمز الاعتدال عبر التاريخ

شهد الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، الاحتفالية السنوية لتأسيس الجامع الأزهر الشريف لعام 1447هـ - 2026م، والتي أُقيمت بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ، بمناسبة مرور (1086) عامًا على تأسيسه في “7 رمضان 361هـ - 21 يونيو 972م”.

جاء ذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد اللطيف طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بالمحافظة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مشاركة الجامعة في هذه المناسبة العطرة تعكس عمق الروابط التاريخية والعلمية بين الجامعة والأزهر الشريف، باعتباره منارة العلم الوسطى وحصن الأمة الفكري عبر العصور، مشيرًا إلى أن الأزهر يمثل رمزًا للتسامح ومنبرًا عالميًا لنشر الفكر المعتدل.

كما تقدم الدكتور يحيى عيد بخالص التهاني لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولعلماء الأزهر الشريف وجموع الحضور، بمناسبة ذكرى تأسيس الجامع الأزهر وشهر رمضان المبارك.

وقال رئيس الجامعة إن الأزهر سيظل منارة إشعاع علمي وروحي، وركيزة أساسية في تشكيل الوعي الوطني وترسيخ قيم الاعتدال والانتماء.

وأضاف أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في المجالات العلمية والثقافية والمجتمعية، وتنظيم الندوات والبرامج التوعوية التي تسهم في بناء الإنسان المصري وفق رؤية الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في دعم مؤسسات نشر الفكر المستنير ومواجهة التطرف.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الأزهر الشريف لم يكن يومًا مجرد مؤسسة تعليمية، بل كان ولا يزال قوة ناعمة لمصر في الداخل والخارج، ومنبرًا عالميًا للحوار بين الثقافات، وحارسًا أمينًا للهوية المصرية العربية الإسلامية، مؤكدًا اعتزاز جامعة كفر الشيخ بالمشاركة في هذه المناسبة التي تُجسد عراقة الدولة المصرية وريادتها الدينية والعلمية.