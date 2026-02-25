قصة إسلام أبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب.. فيديو

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير تفاصيل قصة وفاء وخلق نبيل في حياة الصحابي أبو العاص بن الربيع وزوجته زينب بنت النبي، موضحة كيف أسهمت الأخلاق والقيم الإسلامية في إعادة التوازن بين الإيمان والعلاقات الأسرية.

وقالت “أبو الخير”، خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه بعد إسلامه حرص على رد كل أموال وبضائع تجارته لأهل مكة قبل النطق بالشهادة، مؤكدًا التزامه بالقيم والعدالة، وهو ما أسهم في إزالة غشاوة الكفر عنه، ورغبته في إصلاح العلاقة بينه وبين زوجته زينب.

وأضافت أن النبي وافق على رجوع زينب لزوجها، مؤكدة أن حسن الخلق والوفاء كانا السبب في هذا القرار، وأن زينب عاشت مع زوجها سنة كاملة قبل وفاتها، في نموذج يُبرز أهمية الوفاء والمودة بين الأزواج.