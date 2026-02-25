قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار
الإفطار
أسماء عبد الحفيظ

مع بداية شهر رمضان، ترتفع عادةً نفقات الطعام والمشتريات نتيجة العزومات وتنوع الأطعمة.

 لكن خبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد، تؤكد أن التخطيط الذكي يمكن أن يخفض المصروف بشكل ملحوظ دون التأثير على جودة السفرة.

رمضان شهر روحاني وليس موسمًا للإسراف

 وأوضحت خبيرة الاقتصاد المنزلي، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن هناك طرق عملية تساعدك على توفير الميزانية مع الحفاظ على سفرة مميزة ومتوازنة.

1- التخطيط المسبق لقائمة المشتريات

الخطأ الشائع هو الذهاب للسوق بدون قائمة محددة، ما يؤدي إلى شراء أشياء غير ضرورية.

النصيحة:

  • اكتب قائمة أسبوعية بالاحتياجات
  • التزم بها أثناء الشراء
  • تجنب العروض التي لا تحتاجها فعليًا

التخطيط يوفر الوقت والمال ويمنع التكدس الغذائي في المنزل.

2- شراء المنتجات بالجملة (بحكمة)

الشراء بالجملة قد يكون أوفر، لكن فقط إذا كان المنتج يُستهلك بانتظام.

الأمثلة:

  • الأرز
  • السكر
  • الزيت
  • البقوليات

تجنب شراء كميات كبيرة من المنتجات سريعة التلف إذا لم يكن لديك خطة لاستهلاكها.

3- اختيار مواسم العروض

المتاجر تقدم عروضًا موسمية يمكن استغلالها.

كيف تستفيد؟

  • قارن الأسعار قبل الشراء
  • لا تنخدع بالعروض الوهمية
  • اشترِ ما تحتاجه فقط

العروض الذكية تساعد في تقليل النفقات دون تضحية بالجودة.

4- تقليل الهدر الغذائي

الكثير من الطعام يُهدر بعد الإفطار بسبب التحضير الزائد.

نصائح لتجنب الهدر:

  • اطبخ كميات مناسبة
  • احفظ بقايا الطعام في الثلاجة
  • أعد استخدامها في وجبات لاحقة

الاقتصاد لا يعني الحرمان، بل إدارة الطعام بشكل صحيح.

5- إعداد وجبات اقتصادية ومشبعة

ليس كل طبق على السفرة يحتاج إلى تكلفة عالية.

أفكار اقتصادية:

  • العدس
  • الفول
  • الطواجن
  • الأرز بالخضار

هذه الأطعمة غنية بالعناصر الغذائية وتمنح إحساسًا بالشبع بتكلفة منخفضة.

6- تقليل العزومات المكلفة

العزومات جزء جميل من رمضان، لكنها قد تكون مكلفة.

الحل:

  • تبادل العزومات بدلاً من استضافتها كلها
  • تقليل عدد الأصناف
  • التركيز على الجودة لا الكمية

رمضان فرصة للتجمع، وليس للتكلف الزائد.

7- الاستفادة من الأطعمة المتوفرة

بدل شراء مكونات جديدة، استخدم ما لديك في المنزل.

مثال:

  • بقايا الخضار في الشوربة
  • الأرز المتبقي في طاجن جديد
  • الخبز في وصفات مختلفة

هذه الطريقة تقلل المصروف وتمنع الهدر.

8- تجنب المشتريات العاطفية

كثير من المشتريات تتم بدافع العادة وليس الحاجة.

اسأل نفسك:

  • هل أحتاج هذا المنتج فعلاً؟
  • هل يمكن الاستغناء عنه؟
  • هل لدي بديل في المنزل؟

الوعي الشرائي يساعدك على توفير جزء كبير من الميزانية.

9- إعداد الحلويات في المنزل

الحلويات الجاهزة مرتفعة السعر.

بديل اقتصادي:

  • بسبوسة منزلية
  • مهلبية
  • كنافة بسيطة

الحلويات المنزلية أوفر وألذ ويمكن التحكم في كمية السكر.

10- شرب الماء بدل العصائر المكلفة

العصائر الجاهزة تضيف عبئًا على الميزانية.

النصيحة:

  • استبدلها بالماء
  • حضر عصائر طبيعية في المنزل
  • قلل السكر

هذا يوفر المال ويحافظ على الصحة.

طرق توفير الميزانية في رمضان نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت مصروف البيت العزومات

