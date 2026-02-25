قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدتي الديرس وكفر الشراقوة بإدارة أجا الصحية

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية
همت الحسينى

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية،  وحدتي الديرس وكفر الشراقوة التابعتين لإدارة أجا الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل ومراجعة مؤشرات الأداء، خاصة فيما يتعلق بخدمات تنمية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة تفقد العيادات المختلفة، وغرف التطعيمات، وتنمية الأسرة، والمعمل، والصيدلية، للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام التسجيل والتوثيق، ومراجعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى، إلى جانب متابعة الانضباط الإداري وتواجد الفرق الطبية وأطقم التمريض.

وقام بمراجعة مؤشرات الأداء الخاصة بخدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنمية الأسرة، حيث تبين وجود ضعف في معدلات الأداء وقصور في الإشراف والمتابعة.

كما تبين عدم تنفيذ التعليمات الصادرة بشأن إنشاء سجل طبي منظم للمترددين على خدمات تنمية الأسرة، بما يضمن تفعيل غرف المشورة وتعزيز التوعية بالوسائل طويلة المفعول لتنظيم الأسرة، وهو ما أثر على تحقيق المستهدفات المطلوبة داخل الوحدتين.

وعلى أثر ذلك، تم استدعاء مديرة الإدارة الصحية، ووجّه وكيل الوزارة بإحالة كلٍ من رئيس قسم تنمية الأسرة ورئيس قسم رعاية الأمومة والطفولة بالإدارة الصحية للتحقيق، لعدم تحقيق مستهدفات تنمية الأسرة وعدم تنفيذ التعليمات الصادرة، مع منح مهلة أسبوعا لإعادة ضبط الأداء وتحسين المؤشرات، يعقبها إعادة تقييم شامل.

وفور انتهاء المرور، تم التنسيق مع رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أجا لتغطية جميع الوحدات الصحية التابعة للإدارة بأطباء النساء، لتقديم خدمات تنمية الأسرة وتنظيم الأسرة خلال الفترات الصباحية والمسائية، وذلك تحت إشراف مباشر من مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، مع إلزام جميع الوحدات برفع تقارير يومية بمعدلات الأداء ونسب التنفيذ لضمان المتابعة الدقيقة.

كما كلف إدارة الأمراض المتوطنة بتنفيذ أعمال مقاومة للذباب والحشرات الزاحفة والبعوض بمحيط الوحدات، في إطار الإجراءات الوقائية الدورية للحفاظ على بيئة صحية آمنة.

وأعقب ذلك تكليف فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية بالمديرية بمراجعة التواجد والانضباط الإداري داخل الوحدتين، حيث تم حصر حالات الغياب والانصراف بدون إذن وإحالة المخالفين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد وكيل الوزارة أن تعزيز مؤشرات أداء تنمية الأسرة يمثل أولوية استراتيجية ضمن خطط العمل الميدانية، مشددًا على ضرورة تفعيل غرف المشورة، ورفع معدلات تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتحقيق المستهدفات بما ينعكس إيجابيًا على صحة الأسرة والمجتمع، مع استمرار المتابعة والتقييم خلال الفترة المقبلة لضمان الالتزام الكامل بالتوجيهات.

