القبض على نجار تعدى على طالب بسلاح أبيض بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض وإصابته بالدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ لمركز شرطة المنصورة من إحدى المستشفيات بإستقابلها (طالب "مصاب بجرح قطعى" – مقيم بدائرة المركز) ، وبسؤاله إتهم (نجار- مقيم بذات الدائرة) بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض ، وإحداث إصابته خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.

أمكن ضبط المذكور .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات ، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم فى التعدى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





