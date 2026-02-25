بعد زيارة الرئيس السيسي.. طيران الرياض يُعلن: القاهرة ثاني وجهاتنا الإقليمية

بعد يوم واحد من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، والذي التقي خلالها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية والمملوك لصندوق الاستثمارات العامة، عن تشغيل رحلات جوية إلى القاهرة.

حيث يكون اختيار القاهرة هو ثاني وجهة إقليمية ضمن شبكة وجهاته الدولية، وذلك عبر تشغيل رحلات يومية بين مطار الملك خالد الدولي ومطار القاهرة الدولي، في خطوة تعكس تسارع خطط الناقل نحو الانطلاق التشغيلي الكامل.

وبإضافة القاهرة، تصبح ثالث وجهات الشركة بعد لندن ودبي، ضمن استراتيجية تستهدف بناء شبكة عالمية مترابطة تعزز مكانة الرياض كمركز دولي يربط بين قارات العالم الثلاث. وستُشغّل الرحلات بأسطول حديث من طائرات بوينج 787-9 دريملاينر، بما توفره من كفاءة تشغيلية وتقنيات رقمية متقدمة ومستويات عالية من الراحة.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، إن إطلاق الرحلات إلى القاهرة يمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة لربط الرياض بالعالم، مشيرًا إلى أن هذا التوسع يأتي دعمًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للسياحة والخدمات اللوجستية.

ويأتي تدشين الخط الجديد استجابةً للنمو المتسارع في حركة السفر بين المملكة ومصر، حيث تشير البيانات إلى أن عدد المسافرين بين الرياض والقاهرة بلغ نحو 2.7 مليون مسافر، فيما تتصدر القاهرة قائمة الوجهات الدولية للمغادرين من مطارات المملكة. كما يمثل المسار أهمية خاصة لحركة الحج والعمرة والأعمال والسياحة، في ظل الروابط التاريخية والاقتصادية الوثيقة بين البلدين.

وتواكب هذه الخطوة خطة الناقل التشغيلية "المسار نحو الانطلاق"، التي تستهدف تحقيق أعلى درجات الجاهزية قبل بدء العمليات التجارية المنتظمة، مع مواصلة استلام الطائرات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد تجربة العملاء، أعلن طيران الرياض أن أعضاء برنامج الولاء "سفير" من فئة "الأعضاء المؤسسين" سيحصلون على مزايا حصرية مع إطلاق الرحلات، تشمل اتصالًا مجانيًا بالإنترنت وأولوية الحجز للرحلات المستقبلية، إضافة إلى مزايا أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ويواصل طيران الرياض تنفيذ خطته الطموحة للتوسع الدولي، مستهدفًا الوصول إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، عبر تقديم تجربة سفر رقمية متكاملة مدعومة بمنصة تقنية متقدمة، وبرنامج ولاء مبتكر، وخدمات تعكس روح الضيافة السعودية بمعايير عالمية.