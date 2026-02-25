الأسطورة .. «الغندور» يُشيد بنجم الزمالك بعد صدارة الدوري

أشاد الإعلامي خالد الغندور، بتألق لاعب نادي الزمالك ناصر منسي، عقب مباراة الأمس أمام زد في الدوري الممتاز.

وكتب “الغندور” عبر حسابه على فيسبوك: "ناصر.. ناصر.. ناصر منسي اسمه الأسطورة عالمي النهاردة".

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الأول برصيد 37 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، في المقابل، يحتل زد إف سي المركز السابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 18 مواجهة.

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على زد

ويُواجه نادي الزمالك نظيره بيراميدز مساء يوم الأحد المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.