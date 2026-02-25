ترامب: التخفيضات الضريبية الأكبر في التاريخ الأمريكي .. والجارديان تكذّبه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن قانون "التخفيضات الضريبية الشاملة" حقق "أكبر تخفيضات ضريبية" في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هذا الوصف غير دقيق لأنها في الواقع سادس أكبر تخفيضات ضريبية وفقًا لمؤسسة الضرائب.

وأوضح ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد، أنه ما كان الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي يطالبونه بالتركيز عليه قبل انتخابات التجديد النصفي: التخفيضات الضريبية التي أقرّوها العام الماضي من خلال تشريعاته الضخمة.

وفي سياق آخر، أعرب الرئيس ترامب، عن أسفه لقرار المحكمة العليا الذي قضى بتجاوزه صلاحياته الرئاسية بفرضه العديد من الرسوم الجمركية العالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وقال ترامب في خطاب الاتحاد بمجلس النواب الأمريكي : "استخدمت هذه الرسوم الجمركية، وحصلت على مئات المليارات من الدولارات، لعقد صفقات ممتازة لبلادنا، اقتصاديًا وأمنيًا، وكان كل شيء يسير على ما يرام. لقد ألحقوا بنا ضررًا بالغًا. أنتم جميعًا تعلمون ذلك. الجميع يعلم ذلك، حتى الديمقراطيون يعلمون ذلك".

ووصف ترامب قرار المحكمة العليا بأنه "مؤسف"، نظرًا لأن القضاة الأربعة الذين حضروا خطابه اليوم كانوا يجلسون مباشرة في مجال رؤيته.

واستمر الرئيس الأمريكي في الترويج لرسومه الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 15% بموجب المادة 122 من قانون التجارة.

وقال: "إنها أكثر تعقيدًا بعض الشيء، لكنها في الواقع ربما تكون أفضل، ما سيؤدي إلى حلٍّ أقوى من ذي قبل".