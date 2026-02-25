ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أنه يفضل حل الأزمة مع إيران عبر الدبلوماسية، لكن هناك أمرًا واحدًا مؤكدًا، وهو أنني لن أسمح أبدًا لأكبر راعٍ للإرهاب في العالم، وهو ما ينطبق عليهم بلا منازع، بامتلاك سلاح نووي.

وقال الرئيس ترامب إن إيران لم تنطق بـ"الكلمات السحرية" للتوصل إلى اتفاق، رغم التصريحات المتكررة من المسؤولين.

وأوضح ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد "نحن نتفاوض معهم. إنهم يرغبون في التوصل إلى اتفاق، لكننا لم نسمع تلك الكلمات السرية: لن نمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا."

وأضاف ترامب أنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنهم لم يقولوا ما يرغب المسؤولون الأمريكيون في سماعه، وهو أنهم لن يصنعوا سلاحًا نوويًا.

لكن خلال سلسلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن، أكد المسؤولون الإيرانيون مرارًا وتكرارًا أن برنامجهم النووي سلمي، وأنهم يتعهدون بعدم صنع سلاح.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ذلك مجددًا. وكتب على موقع "إكس": "قناعاتنا الأساسية واضحة وضوح الشمس: لن تطور إيران سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف من الظروف."