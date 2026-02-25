قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : يجب أن تكون لي ولاية رئاسية ثالثة
ترامب : مقتـ.ـل 25 ألف جندي شهريًا في الحرب الروسية الأوكرانية
تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟
ترامب يُوقع على «كرافتة» سيناتور أمريكي تحمل صورته الشخصية
ميلانيا ترامب تقدّم وسام الشرف لمُحارب أمريكي عمره 100 عام
ساعة و48 دقيقة .. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
«المندوه» يكشف كواليس أزمة عبدالله السعيد في الزمالك بعد تغييره أمام زد
ترامب يمنح وسام الشرف لـ «طيار مروحية» أُصيب خلال عملية اعتقال مادورو
ترامب: إيران تقترب من امتلاك صواريخ تصل إلى الولايات المتحدة وتهدّد أوروبا
مفاجأة .. تعرّف على سبب استبدال عمر جابر في مباراة زد
ترامب: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم ولن أسمح لها بامتلاك السلاح النووي
ترامب: أنتظر سماع «الكلمات السحرية» من الإيرانيين للتوصل إلى اتفاق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب: استيلاء الجالية الصومالية بـ«مينيسوتا» على 19 مليار دولار أكبر دليل على الفساد

الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
ناصر السيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء تعيين نائبه جي دي فانس لإدارة الحرب على الاحتيال والفساد.

ترامب يعلن الحرب على الفساد والاحتيال

وقال ترامب خلال خطاب الاتحاد أمام مجلس النواب الأمريكي، إن أبرز مثال على الفساد استيلاء أفراد من الجالية الصومالية بمينيسوتا على 19 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب.

ويتحدث ترامب وإدارته منذ أشهر عن الاحتيال في العديد من البرامج الحكومية، زاعمين أنه أسوأ بكثير مما توصلت إليه التقارير الحكومية السابقة. إلا أنهم لم يقدموا بيانات تفصيلية تثبت ذلك.

وقد حاولت إدارة ترامب بالفعل قطع التمويل عن إعانات رعاية الأطفال، والمساعدات النقدية، وبرامج التدريب المهني للأسر ذات الدخل المحدود، وغيرها من البرامج الاجتماعية في خمس ولايات، حيث زعمت وجود "أسباب تدعو للاعتقاد" بأن هذه الإعانات تُصرف لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.

وأكد الرئيس ترامب، اليوم الأربعاء أنه يحمي المستهلكين أو دافعي الضرائب من ارتفاع أسعار الكهرباء بإبلاغ شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة بناء محطات الطاقة الخاصة بها. 

وقال ترامب خلال خطاب الاتحاد “نُبلغ شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة توفير احتياجاتها من الطاقة، بإمكانها بناء محطات توليد الطاقة الخاصة بها ضمن مصانعها، حتى لا ترتفع أسعار الكهرباء على أحد.”

ترامب الجالية الصومالية الجالية الصومالية بمينيسوتا 19 مليار دولار الرئيس الأمريكي

مشغولات ذهبية

تصحيح سعري.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

الطفل محمد التائه في مياه العلمين

جد الطفل التائه في بحر العلمين: 12 يوما في البحر.. والكاميرات رصدته متجها نحو مارينا

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

كفارة الجماع في نهار رمضان

كفارة الجماع في نهار رمضان.. دار الإفتاء: الزوج يصوم شهرين ويومًا.. والزوجة تصوم يومًا فقط

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع احمد ماهر

الفيديو من 2017.. القصة الكاملة لأزمة ياسر ورامز جلال مع أحمد ماهر

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

الشيخ أسامة الحديدي يتلو آيات بينات من سورة المائدة

بصوت ندي.. تلاوة الشيخ أسامة الحديدي لآيات من سورة المائدة أثناء صلاة العشاء

قصة سورة يس كاملة

قصة سورة يس كاملة.. فيها 5 أسرار لدخول صانع الأصنام الجنة

قراء دولة التلاوة

قراء دولة التلاوة يحيون سابع ليالي رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب
الإعلامية ياسمين الخطيب

برغم تراجع الأنفلونزا .. تحذير جديد من فيروس ثلاثي العدوى

تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى
تحذير من أنتشار فيروس ثلاثي العدوى

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي
فوائد تناول البروكلي

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان
ترتيب أطباق الإفطار في رمضان

المتهمة

رقصت بملابس خادشة.. القبض على صانعة محتوى بحلوان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

