ترامب: استيلاء الجالية الصومالية بـ«مينيسوتا» على 19 مليار دولار أكبر دليل على الفساد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء تعيين نائبه جي دي فانس لإدارة الحرب على الاحتيال والفساد.

ترامب يعلن الحرب على الفساد والاحتيال

وقال ترامب خلال خطاب الاتحاد أمام مجلس النواب الأمريكي، إن أبرز مثال على الفساد استيلاء أفراد من الجالية الصومالية بمينيسوتا على 19 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب.

ويتحدث ترامب وإدارته منذ أشهر عن الاحتيال في العديد من البرامج الحكومية، زاعمين أنه أسوأ بكثير مما توصلت إليه التقارير الحكومية السابقة. إلا أنهم لم يقدموا بيانات تفصيلية تثبت ذلك.

وقد حاولت إدارة ترامب بالفعل قطع التمويل عن إعانات رعاية الأطفال، والمساعدات النقدية، وبرامج التدريب المهني للأسر ذات الدخل المحدود، وغيرها من البرامج الاجتماعية في خمس ولايات، حيث زعمت وجود "أسباب تدعو للاعتقاد" بأن هذه الإعانات تُصرف لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.

وأكد الرئيس ترامب، اليوم الأربعاء أنه يحمي المستهلكين أو دافعي الضرائب من ارتفاع أسعار الكهرباء بإبلاغ شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة بناء محطات الطاقة الخاصة بها.

وقال ترامب خلال خطاب الاتحاد “نُبلغ شركات التكنولوجيا الكبرى بضرورة توفير احتياجاتها من الطاقة، بإمكانها بناء محطات توليد الطاقة الخاصة بها ضمن مصانعها، حتى لا ترتفع أسعار الكهرباء على أحد.”