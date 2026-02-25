قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية مؤسف جدًا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ناصر السيد

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء عن أسفه لقرار المحكمة العليا الذي قضى بتجاوزه صلاحياته الرئاسية بفرضه العديد من الرسوم الجمركية العالمية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وقال ترامب في خطاب الاتحاد بمجلس النواب الأمريكي : "استخدمت هذه الرسوم الجمركية، وحصلت على مئات المليارات من الدولارات، لعقد صفقات ممتازة لبلادنا، اقتصاديًا وأمنيًا، وكان كل شيء يسير على ما يرام. لقد ألحقوا بنا ضررًا بالغًا. أنتم جميعًا تعلمون ذلك. الجميع يعلم ذلك، حتى الديمقراطيون يعلمون ذلك".

ووصف ترامب قرار المحكمة العليا بأنه "مؤسف"، نظرًا لأن القضاة الأربعة الذين حضروا خطابه اليوم كانوا يجلسون مباشرة في مجال رؤيته.

واستمر الرئيس الأمريكي في الترويج لرسومه الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 15% بموجب المادة 122 من قانون التجارة. 

وقال: "إنها أكثر تعقيدًا بعض الشيء، لكنها في الواقع ربما تكون أفضل، ما سيؤدي إلى حلٍّ أقوى من ذي قبل".

ترامب المحكمة العليا إلغاء الرسوم الجمركية الرسوم الجمركية الرئيس الأمريكي

