ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء أن استثمارات بأكثر من 18 تريليون دولار تتدفق على الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إنه لا يزال مصدر هذا الرقم غير واضح، حيث نشر البيت الأبيض رقماً قدره 9.7 تريليون دولار، يشمل التزامات استثمارية من القطاعين الخاص والعام من دول أخرى.

وفي الشهر الماضي، قدّر باحثون في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي قيمة التعهدات الاستثمارية بـ 5 تريليونات دولار من الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسويسرا، وليختنشتاين، ودول الخليج العربي: السعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس الأمريكي بانخفاض معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة، خلال خطاب الاتحاد في مجلس النواب.

وقال ترامب "شهد معدل جرائم القتل العام الماضي أكبر انخفاض له في التاريخ المُسجل"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.