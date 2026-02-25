قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: قرار المحكمة العليا بشأن إلغاء الرسوم الجمركية مؤسف جدًا
حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي
سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان
بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع
ترامب: ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا
أقل من 2.30 دولار للجالون .. ترامب يتباهى بانخفاض أسعار البنزين خلال خطاب حالة الاتحاد
ترامب يُشيد بانخفاض معدل جرائم القتــ.ـل في الولايات المتحدة
ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم
خطاب الاتحاد .. ترامب يُهاجم «بايدن» ويؤكد: هذا هو العصر الذهبي لأمريكا
خطاب حالة الاتحاد .. ترامب: تلقينا أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي
حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد
بعيدًا عن الأضواء.. هشام يكن يكشف كواليس توليه تدريب منتخب إريتريا
ترامب: استثمارات بـ 18 تريليون دولار تتدفق على أمريكا من جميع أنحاء العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ناصر السيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء أن استثمارات بأكثر من 18 تريليون دولار تتدفق على الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية، إنه لا يزال مصدر هذا الرقم غير واضح، حيث نشر البيت الأبيض رقماً قدره 9.7 تريليون دولار، يشمل التزامات استثمارية من القطاعين الخاص والعام من دول أخرى.

وفي الشهر الماضي، قدّر باحثون في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي قيمة التعهدات الاستثمارية بـ 5 تريليونات دولار من الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وسويسرا، وليختنشتاين، ودول الخليج العربي: السعودية، وقطر، والبحرين، والإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق آخر، أشاد الرئيس الأمريكي بانخفاض معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة، خلال خطاب الاتحاد في مجلس النواب.

وقال ترامب "شهد معدل جرائم القتل العام الماضي أكبر انخفاض له في التاريخ المُسجل"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار ترامب الرئيس الأمريكي الولايات المتحدة

البروكلي من خضار «مكروه للأطفال» إلى سوبرفوود .. يحارب الالتهاب ويُدعّم صحة القلب

فوائد تناول البروكلي

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان .. الطريقة الصحية لكسر صيامك

ترتيب أطباق الإفطار في رمضان

لسحور سهل وصحي .. طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

طريقة عمل شكشوكة البيض بالجبنة

متى تتناول الحديد في شهر رمضان؟.. التوقيت الأفضل لامتصاصه

أفضل أوقات تناول الحديد خلال رمضان

