لإلقاء خطاب الاتحاد .. ترامب يغادر البيت الأبيض مُتوجهًا إلى مبنى الكابيتول

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب البيت الأبيض متوجهين إلى مبنى الكابيتول، لإلقاء خطاب الاتحاد.

ولا يفصل بين البيت الأبيض ومبنى الكابيتول، سوى ميلين بالسيارة عبر واشنطن العاصمة، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وسيتحدث ترامب عن المفاوضات التي أبرمها مع عمالقة التكنولوجيا للحد من ارتفاع فواتير الكهرباء لمراكز البيانات.

من المتوقع أن يُعلن ترامب، خلال خطابه عن حالة الاتحاد الليلة، عن خطة "تعهدات حماية دافعي الضرائب"، والتي يقول البيت الأبيض إنها ستحمي الأمريكيين من ارتفاع أسعار الكهرباء الناتج عن زيادة الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

تشير التقارير إلى أن ترامب تفاوض على هذه الخطط مع عمالقة التكنولوجيا الذين وافقوا على تحمل تكاليف الكهرباء المتزايدة في المواقع التي تُقام فيها مراكز بيانات جديدة لكن الجماعات البيئية تشكك في فعالية هذه الخطط في خفض الفواتير.