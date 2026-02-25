سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان

يغفل بعض الناس من أثناء شهر رمضان عن سنن الصيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، ففي هذا الشهر الفضيل ينبغي لكل مسلم أن يجعل من سُنة الرسول غاية يتبعها لاغتنام ثواب شهر رمضان كاملا.

ونعرض لكم في السطور التالية أهم 8 أعمال من سنن الصيام لمن يرغب في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.

8 أعمال من سنن الصيام للرسول في رمضان 2026

كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على 8 أعمال وقد يغفل عنها الناس في رمضان 2026 وهي سنن الصيام ومنها:

تعجيل الفطور وتأخير السحور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر وأخروا السحور». الدعاء عند الإفطار: يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره “ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”. الإفطار على تمر وماء: كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء.

ما هي سنن الصيام ؟

وكان من سنن الصيام الواردة عن الرسول في شهر رمضان أنه كان يداوم على الأعمال الآتية:

السواك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك خلال الصيام. الاعتكاف في العشر الأواخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر السحور: لقول النبي عليه الصلاة والسلام "تسحروا فإن في السحور بركة". قراءة القرآن: كان جبريل عليه السلام يراجع القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان. قيام الليل: لقول النبي "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"

دعاء سابع يوم رمضان للرزق

يعد دعاء سيد الاستغفار هو أفضل صيغة يرددها المؤمن في دعاء الفجر سابع يوم رمضان لطلب الرزق والبركة في حياته من الله عز وجل، وقد حدد الفقهاء الصيغة الصحيحة لدعاء سيد الاستغفار وهي :

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يعفر الذنوب إلا أنت.

دعاء الفجر للرزق سابع يوم رمضان