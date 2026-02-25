سنن الصيام.. 8 أعمال للرسول يغفل عنها الناس في رمضان

يغفل بعض الناس من أثناء شهر رمضان عن سنن الصيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليها، ففي هذا الشهر الفضيل ينبغي لكل مسلم أن يجعل من سُنة الرسول غاية يتبعها لاغتنام ثواب شهر رمضان كاملا.
ونعرض لكم في السطور التالية أهم 8 أعمال من سنن الصيام لمن يرغب في اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم.
8 أعمال من سنن الصيام للرسول في رمضان 2026
كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم على 8 أعمال وقد يغفل عنها الناس في رمضان 2026 وهي سنن الصيام ومنها:
- تعجيل الفطور وتأخير السحور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر وأخروا السحور».
- الدعاء عند الإفطار: يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره “ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله”.
- الإفطار على تمر وماء: كان رسول الله يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء.
ما هي سنن الصيام ؟
وكان من سنن الصيام الواردة عن الرسول في شهر رمضان أنه كان يداوم على الأعمال الآتية:
- السواك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم السواك خلال الصيام.
- الاعتكاف في العشر الأواخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر
- السحور: لقول النبي عليه الصلاة والسلام "تسحروا فإن في السحور بركة".
- قراءة القرآن: كان جبريل عليه السلام يراجع القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ليلة من ليالي رمضان.
- قيام الليل: لقول النبي "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"
دعاء سابع يوم رمضان للرزق
يعد دعاء سيد الاستغفار هو أفضل صيغة يرددها المؤمن في دعاء الفجر سابع يوم رمضان لطلب الرزق والبركة في حياته من الله عز وجل، وقد حدد الفقهاء الصيغة الصحيحة لدعاء سيد الاستغفار وهي :
- اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يعفر الذنوب إلا أنت.
دعاء الفجر للرزق سابع يوم رمضان
- اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.
- اسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، و نور صدري، و جلاء حزني، و ذهاب همي.
- «اللهماغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سِواك، حتى لا أرجو أحدًا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعًا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك».
- اللهم أنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين.
- اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنّا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا.
- «اللهمَّ متعنَا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوتِنا ما أحييتَنا، واجعلْه الوارثَ منا ».
- اللَّهُمَّ إِنِّي أسألُكَ مِنْ خَيْرٍ ما سألَكَ منْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما اسْتَعاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ (صلى الله عليه وسلم)، وأنْتَ المُسْتَعانُ وَعَلَيْكَ البَلاغُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ باللَّهِ.
- « اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس».
- «اللهمَّ اقسمْ لنا من خشيتِك ما يحولُ بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتِك ما تبلغُنا به جنتَك، ومن اليقينِ ما يهونُ علينا مصيباتِ الدنيا».
- «اللَّهُمَّ اجْعَلْ لي في قَلْبِي نُورًا، وفي لِسَانِي نُورًا، وفي سَمْعِي نُورًا، وفي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لي نُورًا».
- اللهم إني أسألك فرجًا قريبًا، وكف عني ما أطيق، وما لا أطيق.
- «رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ».
- اللهم إني اسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي.
- اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
- اللّهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا، وتضع وزرنا، وتُطهّر قلوبنا، وتُحصّن فروجنا، وتغفر لنا ذنوبنا، ونسألك الدّرجات العُلا من الجنة.
- اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا.
- اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين وأبعد عنا الفقر.
- اللهم يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين، ربي لا تكلني إلى أحد ، ولا تحوجني إلا أحد، وأغنني عن كل أحد ، يا من إليه المستند ، وعليه المعتمد ، وهو الواحد الفرد الصمد ، لا شريك له ولا ولد ، خذ بيدي من الضلال إلا الرشد ، ونجني من كل ضيق ونكد.