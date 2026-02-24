وكيل جديد لـ زراعة الغربية بعد ضرب مديرة الإدارة لزميلها

أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قراراً بندب المهندس الزراعي حسام الدين محفوظ حسن سالم للعمل مديرًا لمديرية الزراعة بمحافظة الغربية.

جاء ذلك في إطار تطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاعات الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ويأتي هذا بعد واقعة التعدي داخل ديوان مديرية الزراعة بالغربية، حيث شهدت مديرية الزراعة بطنطا، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو متداول لواقعة اعتداء مديرة إدارة على أحد زملائها الموظف داخل مقر المديرية الأمر الذي أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك بحالة من السخط جراء التجاوز الإداري .