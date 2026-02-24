جولدمان ساكس يحذر من مبالغة في قيمة الشيكل ويراهن على تراجعه مقابل الدولار

أفاد بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس" بأن الشيكل الإسرائيلي مبالغ في قيمته بنحو 13% مقابل الدولار الأمريكي، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية المرتبطة باحتمال اندلاع مواجهة مع إيران، إلى جانب الضغوط الأخيرة على أسهم قطاع التكنولوجيا.

وأوضح البنك أن ضعف أداء أسهم التكنولوجيا وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط كانا من أبرز العوامل المؤثرة في الأسواق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الشيكل يُعد من العملات الحساسة لهذه التطورات، ما يجعل اتخاذ مراكز بيع عليه أداة تحوط جذابة في سوق العملات، مشيرًا إلى أن اتخاذ مراكز شراء على الدولار مقابل الشيكل يمثل خيارًا مناسبًا للتحوط، نظرًا لمستوى تسعير العملة الإسرائيلية الحالي.

وأضاف البنك الأمريكي أن نموذج التقييم الخاص به يشير إلى أن الشيكل أعلى من قيمته العادلة بنسبة 13% مقابل الدولار، إلى جانب أن تكلفة الاحتفاظ به أقل جاذبية مقارنة بعملات أخرى في الأسواق الناشئة التي تستفيد من فروق أسعار فائدة أعلى، بحسب ما نقلته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع الشيكل بأكثر من 4% مقابل الدولار، وسجل قبل نحو أسبوع ونصف مستوى أقل من 3.07 شيكل للدولار، وهو أقوى مستوى له منذ 30 عامًا، وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تراجع الدولار عالميًا، إلى جانب صعود سوق الأسهم الإسرائيلية، وإبرام صفقات كبيرة في قطاعي التكنولوجيا والدفاع، إضافة إلى تحول بعض الاستثمارات من الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية.

ورغم توصيته بالمراهنة ضد الشيكل، أشار "جولدمان ساكس" إلى وجود مخاطر قد تدعم العملة الإسرائيلية، من بينها احتمال تراجع الدولار عالميًا بشكل أكبر من المتوقع، أو تحسن الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كما لفت إلى أن النمو الاقتصادي المحلي قد يفوق التوقعات، وهو ما قد يدعم العملة، إضافة إلى احتمالات زيادة عمليات التحوط من جانب المستثمرين المحليين.

وأوضح البنك أن قوة الشيكل أثارت مخاوف بشأن القدرة التنافسية للصادرات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن بنك إسرائيل تدخل سابقًا في سوق العملات استجابة لتباطؤ نمو الصادرات، مختتمًا بيانه بأن المخاطر الجيوسياسية والتطورات السياسية المحلية قد تمثل عوامل ضغط إضافية على الشيكل خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن سعر الصرف الحالي لا يعكس بشكل كامل هذه المخاطر.