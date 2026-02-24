منسي وبيزيرا في الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة زد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة زد، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : محمود بنتايج – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي و أحمد فتوح ومحمد إبراهيم والسيد أسامة وأحمد ربيع وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكو بانزا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.