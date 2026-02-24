تشكيل هجومي لمنتخب مصر للشباب أمام العراق

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به مباراة العراق في اللقاء الودي الذي ينطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء

وجاء تشكيل المنتخب علي النحو التالي :

إياد تامر ’ نور أشرف ’ إياد مدحت ’ حمزة الدجوي’ محمد عوض ’ يوسف "شيكا" ’ محمد عاطف ’ محمد حمد ، أدهم كريم ’ عمر العزب ’ محمود حسن "تريزيجيه.

وعلى مقاعد البدلاء: عمر عبد العزيز - مصطفى سامي ’ مهند الشامي ’ ماهر خالد ، مصطفى العارف، عبد الرحمن عادل، عمر ثروت، كريم أحمد، أدهم أحمد - كريم جمعة، ياسين عاطف، أنس رشدي، إبراهيم عبد الفتاح ’ عبد الله بدير ’ أحمد محمد علي، محمود سلطان.