موعد مواجهة الأهلي والترسانة في دوري سوبر رجال الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، اليوم، بنظيره الترسانة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر‎.‎

تنطلق المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساء على صالة «الأمير عبد الله الفيصل» بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويسعى الفريق لتقديم أداء قوي ‏ومواصلة الانتصارات في البطولة‎.‎

وحرص الأمريكي جوردون مايفورث، المدير الفني، على التركيز في المران الأخير على حوائط الصد والإرسالات الساحقة، ‏وعقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب الخططية المتعلقة باللقاء.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي فاز على سموحة في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.‏