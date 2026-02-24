موعد مواجهة الأهلي والترسانة في دوري سوبر رجال الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، اليوم، بنظيره الترسانة، ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.
تنطلق المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساء على صالة «الأمير عبد الله الفيصل» بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ويسعى الفريق لتقديم أداء قوي ومواصلة الانتصارات في البطولة.
وحرص الأمريكي جوردون مايفورث، المدير الفني، على التركيز في المران الأخير على حوائط الصد والإرسالات الساحقة، وعقد جلسة مع اللاعبين للتأكيد على خطة اللعب وبعض الجوانب الخططية المتعلقة باللقاء.
وكان فريق رجال طائرة الأهلي فاز على سموحة في المباراة الماضية بنتيجة 3-1.